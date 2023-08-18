В сети появились фото нового отечественного смартфона «Р-ФОН»

Фотографии устройства в своем телеграм-канале опубликовал глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. При этом он уточнил, что устройство выйдет на рынок уже в следующем году.

Что касается характеристик нового смартфона, по словам Зыкова, новинка имеет 6,7-дюймовый дисплей, восемь ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, батарею на пять тысяч мАч и тройную основную камеру. Кроме того, предусмотрены слот для двух сим-карт, модули Wi-Fi, Bluetooth и NFC, порт USB-C, датчик отпечатка пальца на боковой грани.

Известно, что разработчиком операционной системы является научно-технический центр информационных технологий РОСА, а производителем смартфона станет АО «Рутек», которое уже выпускает ноутбуки и другую электронику на своем предприятии в Зеленограде.

Ранее редакция сообщала, что Coca-Cola выпустит собственный смартфон ColaPhone.