Сергей Лепяхов, главный тренер сборной Новосибирской области по самбо погиб на СВО. Об этом сообщает группа «Новосибирск скорбит» в Вконтакте.

— Для многих поколений новосибирских самбистов и особенно «первомайцев» Сергей Владимирович был и останется человеком с большой буквы, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что спортсмен с 2016 года возглавлял сборную команду Новосибирской области по самбо.

Напомним, что 17 августа, в Бердске простились с санитарным инструктором стрелковой роты мотострелкового батальона, рядовым Антоном Курбатовым. Ранее мужчина работал фитнес-тренером.

Антон Курбатов родился 1 октября 1978 года в Бердске. Отправился в зону СВО в мае 2023 года добровольцем.

Ранее редакция сообщала о том, что под Новосибирском отец и мать делят в суде компенсацию за погибшего на СВО бойца.