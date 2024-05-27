Транспортный департамент мэрии Новосибирска возглавил Владимир Кондауров

Исполнять обязанности главы транспортного департамента мэрии Новосибирска будет Владимир Кондауров. До этого назначения он руководил городским управлением пассажирских перевозок. В мэрии чиновник работает в 2017 года. В начале года Кондауров анонсировал масштабное обновление маршрутов общественного транспорта в Новосибирске. В пресс-служба редакции Infopro54 пояснили, что Кондауров и ранее был и.о. главы департамента.

Напомним, в конце прошлого года по собственному желанию с поста руководителя транспортного департамента ушел Константин Васильев. В марте 2024 он был арестован.

В середине мая суд отправил в СИЗО исполняющую обязанности главы департамента транспорта и дорожного хозяйства Олесю Богомазову.

На различных мероприятиях департамент в течение нескольких месяцев представлял Сергей Эпов, начальник управления автомобильных дорог.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске идет масштабное обновление общественного транспорта, а также о том, что в Новосибирске начинается масштабная транспортная реформа стоимостью несколько миллиардов рублей.