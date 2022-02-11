В Новосибирске почти 5 тыс новых случаев коронавируса в сутки

По данным оперативного штаба на утро 11 февраля в регионе зарегистрировано 4871 новых случая заболевания коронавирусом в сутки. В том числе у 868 детей. Всего с начала пандемии в регионе заболел 133 271 человек. За последние сутки скончались шесть пациентов: женщины в возрасте от 56 до 81 года. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3 610 пациентов, в том числе 179 детей. В отделениях реанимации находятся 288 человек. На ИВЛ — 41 пациент.

Всего в Новосибирской области проведены 3 792 076 тестов на коронавирус.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрированы 9 188 обращений.

На 9 февраля за сутки в области короновирусом заболели около 4000 человек, в том числе 781 ребенок.

Напомним, сегодня пресс-служба правительства области со ссылкой на министра образования Сергея Федорчука сообщила, что с 14 февраля начнется постепенный вывод школьников с карантина. На очный режим обучения выводятся 9 и 10 классы, 1-е классы выходят с каникул, 1-4-е классы, а также 11-е классы продолжают обучение в очном формате, 5-8 классы продолжают дистанционную форму обучения. Организации дополнительного образования продолжают работать в штатном режиме. Таким образом, на дистанционном формате обучения остаются около 95 тысяч школьников Новосибирской области — это 26% от общего количества.

Между тем, эксперты не исключают, что эта неделя станет переломной в пятой волне пандемии и затем постепенно пойдет на спад. Однако, темпы сокращения количества заболевших будут медленными.