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Застройщики нашли альтернативу выбывшим санкционным стройматериалам и оборудованию

  • 10/08/2022, 16:58
Автор:
новости Новосибирска
Помогла и «алчность иностранных поставщиков».

— Был период, когда западные компании категорически отказались поставлять на рынок России в целом и Новосибирской области, в частности, оборудование и стройматериалы.  Эта пауза закончилась в начале июня. Компании перестроили логистические цепочки. Приходится креативить и где-то оборудование пришло через другие страны —Турцию, Казахстан, ОАЭ. В этом были заинтересованы и сами поставщики, чтобы выполнить контракты. Где-то застройщики заменили оборудование и заключили договоры с поставщиками из других стран, что-то начали производить внутри России, — рассказал, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции, и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

В качестве примера он привел насосное оборудование. Поставщики из Дании и Германии отказались осуществлять поставки, не смотря на подписанные соглашения. Кто-то из застройщиков нашел замену в Китае, кто-то внутри России. Например, на омском заводе выросли объемы производства части насосов — всю номенклатуру, необходимую рынку, производителю пока заместить не удалось.

Что касается такого знакового для области объекта, как ледовый дворец, то здесь вентиляционное, медиа-оборудование частично было заменено продукцией дружественных стран, частично поставлено от действующих поставщиков, но через третьи страны.

новости Новосибирска

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—  Один из показательных моментов — льдозаливочные машинки и борта для арены. Первое мы заказывали в Финляндии, второе — в США. Не смотря на введенные санкции, алчность западных поставщиков была выше, чем обязательства перед старшим партнером и все заказанное оборудование прибыло, — констатировал чиновник. — Сегодня на ЛДС завершаются работы по отделке и наладке поставленного оборудования, приняты все меры, чтобы подрядчик не простаивал.

Кстати, Алексей Колмаков отметил, что подъем цен на стройматериалы в отрасли прошел и сейчас динамика устойчиво идет вниз. Минстрой мониторит эту ситуацию и при расчете смет на 3 квартал в них уже закладываются новые индексы. Он также заявил, что ожидает уменьшения цен на строительную продукцию.

— Где-то с помощью Минпромторга в ручном формате мы провели специальные мероприятия по работе с поставщиками и после выявления фактов спекуляции цены начали быстро откатываться назад. Но сейчас все отрегулировал рынок, и я не вижу проблем, — резюмировал и.о. министра.

В тоже время, по его словам, часть компаний – производителей стройматериалов, в том числе с иностранным капиталом, заморозили свое производство. О каких предприятиях идет речь чиновник не уточнил.

 

Ранее редакция сообщала о планах правительства пересмотреть ПСД в связи со снижением цен на стройматериалы.  Мнение по этому поводу высказывал эксперт отрасли. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Власть Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : стройматериалы строительство санкции недвижимость


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