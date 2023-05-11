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За уклонение от военных сборов грозит наказание вплоть до уголовного

  • 11/05/2023, 11:53
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За уклонение от военных сборов грозит наказание вплоть до уголовного
Кого коснется новый Указ президента РФ, и каковы будут последствия, если не пойти на сборы, рассказывают эксперты.

Накануне Владимир Путин подписал Указ о призыве на военные сборы граждан, пребывающих в запасе. Юрист Екатерина Малиновская в беседе с корреспондентом E1.RU пояснила, кого он коснется, и каковы будут последствия, если не пойти на сборы.

По словам эксперта, ответственность за уклонение аналогичная неявке по повестке на военную службу, так как в понятие «военная служба» входят и военные сборы.

При этом специалист уточнила, что сборы делятся на две категории: учебные и проверочные, первые проходят раз в три года, а вот срок вторых не установлен.

— Если вы уволены из запаса, то, в соответствии с планом военкомата, вы проходите военные сборы. Если у вас категория «не годен» — вы освобождаетесь от прохождения. В любом случае должно быть решение о призыве, то есть приказ военного комиссара, — отмечает Екатерина Малиновская.

То есть вы должны прийти и сказать, что существуете, живы, но, например, не годны для прохождения военной службы и вас необходимо направить на комиссию. Таким образом обновляются сведения воинского учета. А впоследствии принимается решение о призыве, добавила юрист.

В случае, если человек проигнорировал повестку, ему грозит штраф от 500 до 3000 руб. по статье «Неисполнение обязанностей по воинскому учету» (ст. 21.6). Если явился, но уклоняется от медицинского освидетельствования — штраф будет по ст. КоАП 21.6 (сумма идентичная).

Следует отметить, что ответственность за неявку по призыву наступает, если удается доказать, что человек действительно получил повестку.

— После введения единого реестра на в «Госуслугах» ответственность будет наступать не с момента, как гражданин получил повестку, а с момента, когда ему направлено извещение о призыве, — уточнила специалист.

Вместе с тем за неявку может грозить и уголовная ответственность по ст. 328 УК РФ. Она имеет отношение к тем, кто годен, не имеет отсрочки, получил повестку, но не явился в военкомат.

— Но массовой практики я такой не знаю, — добавила Екатерина Малиновская.

Юрист Евгений Крылов сообщил, что повестка может прийти каждому, а подобные указы публикуют ежегодно. При этом он пояснил, что на военные сборы отправляют тех, кто находится в запасе. В нем числятся те, кто прошел службу в армии, ограниченно годные к службе в армии, те, кто не прошел службу, не имея законных оснований, заключил эксперт.

Ранее редакция сообщала, что уклонистам запретят выезд из страны и сделки с недвижимостью.

Фото: freepik.com — nikitabuida 

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Рубрики : Общество Власть Право&Порядок

Регионы: Россия

Теги : юридическая консультация ответственность за уклонение от военных сборов военные сборы армия России


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