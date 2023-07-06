В Верх-Туле построят лыжную базу за 78 млн рублей

В Новосибирской области объявлен аукцион на строительство лыжной базы в селе Верх-Тула. Информация об это размещена на сайте госзакупок.

На земельном участке в 3679 кв. метров будет построено одноэтажное здание общей площадью 425,9 кв. метров с открытыми верандами (39,2 кв. метра).

Предполагается, что лыжная база будет работать 7 дней в неделю. Общий штат базы — 24 человека. При массовом катании количество единовременных посетителей составит 50 человек в смену. Контингент занимающихся — дети от 10 лет и взрослые.

На лыжной базе должно быть предусмотрено оборудование для ремонта лыж и подготовки лыжни.

Подрядчик должен будет выполнить работы по благоустройству территории: вдоль здания запроектирован проезд с асфальтобетонным покрытием, вдоль фасадов проектируемого здания — тротуар не менее 1,5м из бетонной плитки. Покрытие отмостки — бетонное. Свободные от застройки, проездов, тротуаров, площадок и инженерных коммуникаций участки озеленяются — предусматривается устройство газонов, оборудование площадок малыми архитектурными формами. Кроме того, необходимо обустроить площадку для построения и награждения спортсменов и места для установки флагштоков (4 шт) и зону отдыха.

Работы должны быть выполнены не позднее 20 ноября 2024 года. Период эксплуатации — 50 лет.

Начальная цена контракта — 78,2 млн рублей. Источник финансирования — бюджет Новосибирского района, Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала, что определен подрядчик для строительства лыжной базы в Краснообске.