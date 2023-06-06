Определен подрядчик для строительства лыжной базы в Краснообске

Лыжную базу в поселке Краснообск построит компания ООО «Сибторг». Всего в торгах приняли участие две компании, но заявка одной из них была отклонена, как несоответствующая требованиям аукциона. В итоге победитель построит объект за 54,7 млн рублей. Начальная – стартовая цена составляла 60,7 млн рублей.

Напомним, площадка под строительство расположена на расстоянии 75-100 м восточнее спортивно-оздоровительного комплекса «Армада-Клуб» — уточняется в тендерной документации. Часть работ победитель должен будет выполнить до 31 октября 2023 года, а часть — до 31 декабря 2024-го. С согласия заказчика работы могут быть выполнены досрочно.

По данным Seldon.Basis, ООО «Сибторг» создано в 2016 году. Директор и учредитель — Наталья Брагина. УК компании — 10 тыс рублей, выручка в 2022 году — 11,73 млн руб (+19% к 2021 году), чистая прибыль — 7,85 млн (+514%). В портфеле компании 33 выигранных госконтракта на 94 млн руб. Чаще всего контракты заключались c ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева».