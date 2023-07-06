Метеорный поток Персеиды можно увидеть в середине июля в Новосибирской области

Метеорный поток Персеиды в Новосибирске 2023 начинается с 19 июля и заканчивается в конце августа. Об этом сообщает КП-Новосибирск. Однако наблюдать за падающими звёздами в самом Новосибирске вряд ли получится, а вот за городом — другое дело.

Персеиды — это метеорный поток из созвездия Персея. Когда Земля пересекает метеорный рой кометы Свифта-Таттла, мы видим частички, которые сгорают в атмосфере, и называем явление «звёздным дождём».

Ранее редакция сообщала о том, что полутеневое лунное затмение можно увидеть в Новосибирске 5 мая.