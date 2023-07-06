Курс евро поднялся выше 100 рублей

В первые с марта 2022 года евро выше 100 рублей, а доллар выше 92, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 13:50 евро торгуется на Мосбирже по 100 рублей 32 копейки, а доллар — 92 рубля 43 копейки.

Напомним, что 30 июня курс доллара на Московской бирже поднялся выше 88 рублей. Эксперты считают, что причина такого роста курсов ведущих мировых валют может заключаться в оттоке капитала и активной игре спекулянтов, пишет «Ъ».

Ранее редакция сообщала о том, что курс доллара впервые поднялся до уровня 29 марта 2022 года.