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У бывшего худрука НОВАТа Владимира Кехмана прошли обыски

  • 10/07/2025, 10:14
Автор: Оксана Мочалова
У бывшего худрука НОВАТа Владимира Кехмана прошли обыски
Он стал участником дела о растрате

В подмосковном доме бывшего художественного руководителя Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (НОВАТ), а ныне худрука Михайловского театра и гендиректор МХАТ Владимира Кехмана прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами.

По данным издания «Фонтанка» дело связано с реконструкцией старой сцены театра. При этом источники «Ъ», близкие к следствию, рассказали, что на допрос Кехман был вызван в качестве свидетеля. Официального подтверждения этих данных от силовых органов пока нет. Кроме того, издание сообщает, что выемка документов была произведена и в целом ряде коммерческих структур, проводивших ремонтные работы в театрах, которые он в разное время возглавлял.

Например, в августе 2021 года в Новосибирске были подведены итоги тендера на проведение ремонтно-реставрационных работ чердачно-кровельной системы здания НОВАТ стоимостью 1,17 млрд рублей. Контракт был заключен с ООО «РСК-Ренессанс». Компания уже работала по другим реставрационным проектам театра. В 2019-м она выиграла тендер на выполнение ремонтно-реставрационных работ репетиционного зала (зона «А») и помещений зоны «Д» за 215 млн рублей. Также компания выполняла ремонтно-реставрационные работы на фасадах зон «Е», «Ж», «Д», кровле зоны «Д» и работы по усилению грунтового основания фундамента здания зон «Е», «Д». Стоимость этого контракта была 165,5 млн рублей.

Стоит отметить, что Владимир Кехман уже был фигурантом дела о мошенничестве. В 2012 году компания JFC объявила себя банкротом, после чего ряд банков обвинили менеджеров компании в хищении кредитных денег. Уголовное преследование было прекращено за истечением срока давности. Виновным в мошенничестве его признал Высокий суд Лондона. По данным следствия, Кехман вводил в заблуждение Банк Москвы при получении кредитов путем обмана и фальсификации документов.

Примечательно, что в банке исполнительных производств в отношении Кехмана на сегодняшний день открыто восемь исполнительных производств, шесть из них касаются задолженности по кредитным платежам, за исключением ипотеки, два — задолженность по исполнительному делу. Общая сумма задолженности более 17,8 млрд рублей.

Владимир Кехман назначен генеральным директором Новосибирского государственного академического театра оперы и балета в 2015 году. С декабря 2017 года — художественный руководитель театра. Позже он параллельно занимал посты худрука в Михайловском театре и НОВАТе.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске стартуют яркие летние фестивали. 

Фото с сайта Новосибирского государственного театра оперы и балета

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирская область Москва

Теги : уголовное дело НОВАТ Кехман


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