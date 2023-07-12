В выходные в Каргате пройдет праздник народных ремесел «Мастера Сибири»

15 июля в Каргатском районе Новосибирской области на территории парка народных традиций «Хуторок» состоится Всероссийская Ассамблея «Мастера Сибири». В рамках праздника около 200 мастеров-ремесленников представят свое творчество: уникальные изделия в разных техниках и жанрах. Об этом сообщила служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

В программе ассамблеи:

презентация мастеров народного творчества «Ярмарка талантов»;

круглый стол «Традиция и современность: сохранение и развитие народных ремесел»;

пленэр художников Новосибирской области.

В рамках ассамблеи также состоится II этап регионального конкурса этнотрадиций «Горница». Лучшие творческие объединения Новосибирской области представят сибирские сказания, реконструкции традиционных обрядов и праздников, блюда национальных кухонь, работы мастеров.

Первая ассамблея в парке «Хуторок» прошла летом 2022 года.

Ранее редакция сообщала о том, что осенью для новосибирских школьников организуют бесплатные туристические маршруты.

Иллюстрация — карта расположения локаций Всероссийской ассамблеи «Мастера Сибири» из группы проекта ВКонтакте.