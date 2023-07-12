МЧС Иркутской области просит туристов воздержаться от поездок в горы и сплавов по рекам

В ближайшие сутки в Слюдянском районе ожидаются сильные дожди, ливни. При выпадении осадков в реках возможен резкий подъем уровней воды. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Иркутской области.

— Даже небольшие ручьи могут превратиться в опасную неуправляемую стихию. Просьба отложить запланированные походы в горы, — говорится в сообщении.

По информации иркутских метеорологов, 12 июля ночью в Слюдянском районе и днём по области местами ожидаются сильные дожди, ливни, днём усиление северо-западного ветра до 15-17 м/с, грозы.

Напомним, 6 июля, четыре катамарана с людьми перевернулись, пройдя водопад Хармын-Дулю. При этом МЧС Иркутской области сообщало о том, что в ближайшие сутки на реках снова прогнозируется резкий подъем уровней воды. 5 июля на реке Снежная в районе села Выдрино — повышение уровня воды до отметок 260 — 310 см, при критической 390 см, 6 июля на Снежной в районе села Выдрино — повышение уровня воды до отметок 320 — 370 см, при критической 390 см, на р. Слюдянка в районе города Слюдянка — повышение уровня воды до отметок 280 — 330 см, при критической 290 см.

Ранее редакция сообщала о том, что поиски новосибирской туристки, сплавлявшейся по реке Снежная, до сих пор продолжаются.