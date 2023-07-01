Осенью для новосибирских школьников организуют бесплатные туристические маршруты

В планах министерства экономического развития Новосибирской области — расширение детских краеведческих программ за счет федерального «социального сертификата» на путешествия для школьников 5-9 классов.

— Осенью этого года 3000 школьников средних классов области смогут принять участие в программе бесплатных школьных поездок в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Благодаря программе школьники бесплатно смогут путешествовать по родному краю и знакомиться с его достопримечательностями, —сообщила на заседании в рамках Сибирского транспортного форума замминистра экономического развития Новосибирской области замминистра Анна Павлова.

Напомним, с 2016 года АО «Экспресс-пригород» совместно с Западно-Сибирской железной дорогой при поддержке министерства транспортного и дорожного хозяйства Новосибирской области развивают детский проект «Краеведческий экспресс» туроператора «Парнас». Это организованная доставка школьников из самых далеких уголков области на пригородных поездах в Новосибирск — для знакомства со столицей региона и посещения значимых культурных и исторических объектов. Турпродуктом уже воспользовались 8400 школьников.

Между Новосибирском и Томском также курсирует познавательный маршрут «Вагон знаний»: интерактивная познавательная программа, адаптированная под учебный процесс, знакомит школьников с их историей и культурой. 20 июня Новосибирск принял круизный туристический поезд «Байкальская сказка» по маршруту Москва-Пермь-Екатеринбург-Новосибирск-Красноярск-Иркутск-Байкал на котором в город приехали 82 пассажира.

РЖД развивает внутренний туризм в течение 17 лет, создан туроператор «РЖД-Тур», который успешно создает и продвигает туристические маршруты по стране от Калининграда до Дальнего Востока. Более 100 действующих туристических направлений, включая туристические железнодорожные маршруты, железнодорожные круизы и совместные проекты с культурными объектами — музеями, галереями и т.д., — посещают 385 тыс туристов в год.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о том, почему школьники заваливают краеведение на ВПР и контрольных.