Где провести «Библионочь—2023» в Новосибирске

Во многих учреждениях Новосибирска в рамках всероссийской акции «Библионочь—2023» уже сегодня проходят лекции и викторины, литературно-музыкальные программы и конкурсы. Однако основная масса мероприятий будет проводиться библиотеками в субботу, 27 мая. О них в материале Infopro54.

Новосибирская областная молодёжная библиотека — Красный проспект, 26.

17:00-22:00 — музыкальное, танцевальное и поэтическое шоу в библиодворике. Мастер-класс по фото, квиз, игротека, лекция о чтении на иностранном языке, акция «EcoScience» (демонстрация того, как всего за 30 минут можно переработать макулатуру в домашних условиях).

ГПНТБ — ул. Восход, 15.

17:30, 18:30 и 19:30 — экскурсии по библиотеке.

17:30-23:00 — презентации книг, встреча с авторами, книжный своп, public-talk, мастер-классы, конкурс косплея, танцы от K-POP-школы, поэтические чтения, кинопоказ, литературная дискотека.

Детская библиотека им. братьев Гримм — ул. Курчатова, 37.

16:00-18:00 — лаборатория читательских практик «Поучайте!».

Ролевые чтения, конкурсы, фокусы, интерактив с «книгоходами», выставка творческих работ, презентация книг.

Детская библиотека им. Л. А. Кассиля — ул. Новоуральская, 33.

15:00 — библиосумерки «Ступеньки к знаниям».

Литературная акция «Кто в книжке живёт?», «Мастерская чудес», театр бумажной моды, шуточная беспроигрышная лотерея по школьным предметам, фотозона «Большая перемена», агентство «Библионяня» для самых маленьких.

Библиотека им. К. М. Симонова — ул. Новоуральская, 33.

16:00-18:00 — библиосумерки «Ступеньки к знаниям».

Интерактивная программа о профессии педагога, викторины, литературные игры, гадания на книгах, обзор книжных новинок, лавка букиниста, фотозона «Я люблю читать!».

Библиотека им. К. Маркса — Красный проспект, 163.

18:00-22:00 — «Тайна квартиры №50».

Мистический вечер по мотивам «Мастера и Маргариты». Квест «Тайны чёрного кота», ресторан Массолита (рецепты блюд из произведений М. Булгакова), литературный квиз, мастер-класс по состариванию бумаги, бал Воланда под живую музыку.

Областная научная библиотека — Советская, 6.

18:00 — акция «Сила книги» (известные новосибирцы рассказывают о своих любимых книгах и читательских историях). Гонки читателей, квест-комнаты по мотивам известных произведений, сказки в темноте, кукольный спектакль, джазовый концерт, краеведческий квартирник.

Библиотека им. Н. В. Гоголя — ул. Гоголя, 215.

16:00-19:00 — арт-резиденция «Читай и твори!».

Комиксный скетчинг, рисование с нейросетью, пластилинография, мастер-класс по иллюстрациям.

Библиотека им. В. В. Куйбышева — ул. Колхидская, 11.

16:00-22:00 — «Просто фантастика!».

Мастер-классы, лекции и тренинги от новосибирских писателей-фантастов, настольные игры, квартирник от молодёжных коллективов города и беспроигрышная лотерея.

Библиотека им. А. Л. Барто — ул. Ветлужская, 28а.

16:00-21:00 — литературное путешествие «Вместе весело читать».

Литературные прятки, шарады, головоломки, цифровые песни, театр-экспромт «Теремок».

Библиотека семейного чтения им. В. Дубинина — ул. Первомайская, 114.

17:00-21:00 — библиомикс «Путешествие за Вдохновением».

Интерактивные занятия по нейрографике, сказкотерапия, театрализованные чтения, чайная беседа с нутрициологом, мастер-класс про создание вепсской куклы.

Центральная районная библиотека им. Л. Н. Толстого — ул. Восход, 26.

18:00-22:00 — «Будагов-сити».

Юмористическое путешествие на машине времени в Ново-Николаевск. Локации: «Букинистическая лавка», «Фотосалон на Телеграфной», «РевБуфет», «Медвежьи забавы». Гости — писатели, блогеры, краеведы, юмористы и артисты.

Библиотека им. А. П. Чехова — ул. Сибирская, 37.

18:00-21:00 — «Музыкальный коворкинг».

Музыкальный ринг-концерт, арт-площадка «Рисуем музыку», виртуальная игра «Угадай мелодию», настольные игры, урок игры на барабанах, фотозона «Виниловый бум», выставка-викторина «Поющие герои», квест «В мире музыки».

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