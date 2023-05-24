В Новосибирской области зафиксирован дефицит осадков

Синоптики зафиксировали в Новосибирской области дефицит осадков. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, в апреле в регионе выпало всего 23% месячной нормы осадков, а в мае — вообще 9%.

Он подчеркнул, что на данный момент угрозы будущему урожаю нет.

— Если за вторую половину мая и начало июня выпадет достаточное количество осадков, то ситуация с засухой и соответственно урожаем будет стабильной, но пока что вот такие данные, — приводит слова Вильфанда издание.

Ранее в региональном Минсельхозе сообщали о том, что в районах Кулундинской зоны (на нее приходится 31,3% от общего объема посевных площадей в регионе) ожидается весенне-летняя засуха . Это вынуждает аграриев корректировать планы посевной кампании.

Напомним, общая посевная площадь в 2023 году составит 2 млн 395 тыс. га. Это на 15 тыс. га больше, чем в 2022 году. Яровые культуры будут размещены на площади 2 млн 92 тыс га, зерновые и зернобобовые культуры (в т. ч. озимые – 46,3 тыс. га.) будут размещены на площади 1533 тыс га, технические культуры (рапс, лен, подсолнечник, соя) – 354 тыс. га, овощи и картофель (всех категорий хозяйств) – 23 тыс. га, кормовые культуры – 485 тыс. га, (на уровне 2022 г.).

Ранее редакция сообщала о том, что изменение климата в Западной Сибири особенно ощущается весной.