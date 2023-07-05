Жара до 32 градусов ожидается на Ивана Купалу в Новосибирской области

Жаркая погода установилась в Новосибирской области. Сегодня столбики термометра поднимутся до 31 градуса. Уже завтра, 6 июля, в регионе днем ожидается +28+33 градуса. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди и грозы.

7 июля, в день Ивана Купалы, температура воздуха ночью составит +13+18, днем термометры покажут +27+32 градуса. Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра также прогнозируют кратковременные дожди и грозы в этот день. Будет ветрено. Порывы южного ветра могут достичь 16 метров в секунду.

Как сообщают в МКУ «Горфонтан», по традиции, в день Ивана Купалы в Новосибирске отключат фонтаны, чтобы обливающиеся не взлезали на сооружения и не сломали городское имущество.