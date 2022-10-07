В январе 2023 года пенсии обещают проиндексировать на 4,8%

По решению Министерства труда и социальной защиты РФ, выплаты пенсионерам проиндексируют на 4,8% с 1 января 2023 года, передает ГЛАС.ru со ссылкой на АБН.

В соответствии с данными, размещенными на сайте Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, грядущая индексация, коснется граждан, которым уже повышали выплаты в июне текущего года на 10%.

Согласно принятому решению, средний размер выплат для неработающих пенсионеров составит 21 тыс. 864 рубля.

С учётом январской прибавки, годовое увеличение размера пенсий составит 15,28%, что на 2,88% выше прогнозного уровня инфляции, а это 12,4%.

На индексацию в бюджете Социального фонда заложено более 9,5 трлн рублей, в том числе на выплату страховых пенсий – почти 9 трлн.

Проект бюджета Социального фонда уже внесён правительством на рассмотрение в Государственную думу.

Ранее редакция сообщала, что новосибирским пенсионерам, которые не работают, а их пенсия ниже величины прожиточного минимума, установят региональную социальную доплату к пенсии.