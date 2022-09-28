Новосибирским пенсионерам установят региональную социальную доплату к пенсии

Об изменении порядка доплаты к пенсиям в Новосибирской области сообщили в министерстве труда и соцразвития, пишет КП-Новосибирск.

Речь идет о тех пенсионерах, которые не работают, а их пенсия составляет сумму ниже величины прожиточного минимума.

В ведомстве напомнили, что в регионе в текущем году величина прожиточного минимума для пенсионеров, начиная с 01. 06. 2022, составляет 12 086 рублей. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается без заявлений, учитывая данные о предоставляемых выплатах пенсионным фондом и мер соцподдержки.

Всего на социальные доплаты в Новосибирской области могут рассчитывать 111 306 пенсионеров.

Ранее редакция сообщала, что ежемесячные прибавки к пенсии полагаются тем гражданам, кто получает страховую пенсию по старости (после 80 лет), а не еще по каким бы то ни было поводам. А для увеличения размера пенсии нужно уволиться с работы в последний день месяца, иначе его зачтут как отработанный, и пенсию не проиндексируют.