«Малый бизнес нашей страны проходит очередной краш-тест»

— Экспортно-ориентированный бизнес попал в водоворот всех рисков, которые мы разбираем на учебных программах. Весна внезапно преподнесла полный их букет: тут и самые распространенные в экспорте — валютно-финансовые (то есть курс и ставки по кредитам), и политические риски: отказ от поставок российских товаров и снятие их с полок, блокировка поставок зарубежных ингредиентов для производства, нарушение транспортной логистики.

Сейчас очень важно понять: получится ли сделать пересборку бизнеса на скорости, сохранить механизм в рабочем состоянии, настроить новые производственно-логистические цепочки, переориентироваться на альтернативные рынки.

Очень здорово что комплекс проектов «Экспорт в страны ЕАЭС 2022: объединяя технологии» прошел именно в начале марта — в самый разгар политических и экономических событий. Спикеры буквально за сутки стали менять, адаптировать темы своих выступлений под актуальные задачи. Представители реверсных бизнес-миссий — стран ЕАЭС — сейчас посещают новосибирские компании, где обсуждают варианты сотрудничества в новых условиях.

Федеральные структуры поддержки бизнеса — АО «РЭЦ» и Корпорация МСП — дали развернутый и своевременный набор сервисов, которые предоставляются по горячим линиям поддержки. Более значимыми стали программы финансовой поддержки прогрессивных производств от федерального и регионального Фондов развития промышленности. Региональным Центрам поддержки и координации экспорта вообще предстоит стать универсальной точкой помощи, потому как часто достаточно просто четко сориентировать предпринимателя по возможностям, а дальше он «на своей тяге» доберется.

Самое важное для бизнеса в условиях шторма — не запаниковать, сохранять здравый смысл, не попадать в потоки эмоций. Я вот говорю сейчас, а сама каждый вечер и каждое утро, будучи предпринимателем, стараюсь чистить накопленные за день запасы информации, провожу гигиену мыслей и сообщений. Что помогает сейчас мне и, полагаю, всем задействованным в экспортных делах предприятиям: знания, поддержка команды, профессиональные советы коллег со всей России, поддержка со стороны партнеров в зарубежных странах. Как никогда наша общая ноосфера нужна для решения частных задач и вывода их в системные решения.

Госструктурам, на мой взгляд, нужно просто приготовится к улавливанию и гибкой настройке своих программ. Очень важно чтобы Центр поддержки экспорта помог в перенастройке рынков сбыта для экспортеров. Сейчас важно запустить массово поиски клиентов и бизнес-миссии в адекватно настроенных к России странах. Важно собирать вопросы и проводить офлайн-клубы экспортеров с онлайн-включениями экспертов по разным вопросам, важно практиковать все виды коопераций. Когда мы дружны, то нам любые риски по колено.

Фото Романа Барникова