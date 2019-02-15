«Важно не набрать на себя неисполнимых обязательств»

В рамках «Российского инвестиционного форума-2019» губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в мероприятии инфраструктурного конгресса «Росинфра»: «Региональная политика: отвечая на вызовы». В качестве эксперта он прокомментировал опыт управления социальными рисками при реализации в регионе крупных проектов в формате государственно-частного партнерства (ГЧП).

— Как первопроходец вы столкнулись с ситуацией, когда определенная группа лиц пытается противостоять реализации проекта и реализует разные медийные эффекты в СМИ. Вы прошли эти испытания, проекты дальше реализуются, вы договорились с общественностью. Как вы взаимодействуете с обществом и управляете рисками в таких проектах? — поинтересовался модератор мероприятия, председатель правления АНО «Национальный центр ГЧП» Павел Селезнев.

Он подчеркнул, что этот путь ожидает всех представителей власти при работе с частными инвестициями и общественными структурами.

Травников отметил, что каждый ГЧП-проект индивидуален. Он содержит в себе риски для публичного партнера и частного инвестора, которые нужно стараться нивелировать на первом этапе.

— Несмотря на то, что у Новосибирской области богатый опыт реализации ГЧП проектов, в 2017 году и первой половине 2018 года региональное информационное поле лихорадило из-за критики некоторых проектов. Это плохо. Это политический удар по руководителям, которые инициировали проект, урон для имиджа региона, который умеет реализовывать ГЧП-проекты, и задержка в реализации самих проектов, — заявил Травников.

По его словам, для того чтобы снять эти риски, нужно на первом этапе организовать качественное широкое общественное обсуждение проекта.

— Мы эту работу над ошибками проделали в 2018 году. Все проекты, вызывавшие вопросы у общественности, мы заново запустили. Я поддержал внесение изменений в региональное законодательство — в закон об управлении госсобственностью, — пояснил Травников. — Мы все проекты ГЧП выносим на согласование депутатов Заксобрания. Кто-то из оппонентов рассматривал этот шаг как политическую расторговку: вот законодательная власть поджимает под себя исполнительную. На самом деле этот шаг был абсолютно выверен. Во-первых, это дополнительно защитит моих коллег, которые работают в исполнительной власти и в правительстве, так как для них это определенные риски: принятие индивидуальных решений в отношении некоторых проектов. Во-вторых, дает дополнительную защиту нашим частным партнерам, так как ГЧП-проекты длинные — на 15-25 лет. Ни я, ни любой сидящий в этом зале не можем гарантировать, что все это время будем работать на том же месте и на той же территории, а обязательства регион берет на себя. Важно, чтобы частный партнер понимал, что обязательства региона будут обеспечены, в том числе бюджетами будущих периодов.

— По моим оценкам, активность органов власти по поводу привлечения инвесторов в проекты ГЧП по направлениям, не попавшим в нацпроекты, выросла, — заявил Травников. — Например, речь идет о привлечении частных средств в строительство дорожных объектов, не попавших в программу «БКАД 2.0», создание дополнительных мест в общежитиях Академгородка, ПЭТ-центров.

Губернатор Новосибирской области также отметил, что запуск национальных проектов вряд ли приведет к уменьшению интереса территорий к ГЧП. По его оценкам, некоторые главы регионов, не имея надежды на бюджетное финансирование, прорабатывали проекты ГЧП по нужным направлениям. Сейчас по части из них открылось бюджетное финансирование, но в нацпроектах четко прописано, какие мероприятия будут финансироваться, а какие — нет.

Травников напомнил, что 15 февраля область подписывает соглашение о ГЧП по созданию в регионе семи поликлиник. Общий объем инвестиций в проект составляет почти 9 млрд рублей, из них 7,2 млрд — частные средства. Срок реализации проекта — 10 лет.

Он подчеркнул, что сейчас задача правительства области — четко спрогнозировать риски и объем проектов ГЧП, которые регион может себе позволять. Но это не означает, что область больше не будет заключать соглашение о реализации ГЧП-проектов. Губернатор уверен — «эту планку мы еще не перешагнули, но уже начинаем задумываться».

На пресс-конференции в Новосибирске 15 февраля мэр Анатолий Локоть, отвечая на вопрос корреспондента InfoPro54, также отметил, что тема ГЧП сегодня крайне важна, так как реализовать те проекты, которые город для себя наметил, только за бюджетные деньги невозможно.

Он пояснил, что у города нет отдельного мешка, на котором написано, что он зарезервирован для развития отношений с частным инвестором. Каждый проект прорабатывается отдельно с учетом временных промежутков его реализации.

Фото с сайта форума «РИФ-2019»