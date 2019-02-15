 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

«Важно не набрать на себя неисполнимых обязательств»

Задача правительства области — четко спрогнозировать риски и объемы проектов ГЧП, которые регион может себе позволить.
  • 15/02/2019, 14:34
Авторы: Юлия Данилова, Ольга Лисиенко
Проекты ГЧП в Новосибирской области
На реализации в Новосибирской области уже находятся 60 проектов ГЧП на общую сумму около 58 млрд рублей.

В рамках «Российского инвестиционного форума-2019» губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в мероприятии инфраструктурного конгресса «Росинфра»: «Региональная политика: отвечая на вызовы». В качестве эксперта он прокомментировал опыт управления социальными рисками при реализации в регионе крупных проектов в формате государственно-частного партнерства (ГЧП).

— Как первопроходец вы столкнулись с ситуацией, когда определенная группа лиц пытается противостоять реализации проекта и реализует разные медийные эффекты в СМИ. Вы прошли эти испытания, проекты дальше реализуются, вы договорились с общественностью. Как вы взаимодействуете с обществом и управляете рисками в таких проектах? — поинтересовался модератор мероприятия, председатель правления АНО «Национальный центр ГЧП» Павел Селезнев.

Андрей Шимкив: «механизм ГЧП будет работать, но несколько неудачных проектов испортили отношение к концессии»

Он подчеркнул, что этот путь ожидает всех представителей власти при работе с частными инвестициями и общественными структурами.

Травников отметил, что каждый ГЧП-проект индивидуален. Он содержит в себе риски для публичного партнера и частного инвестора, которые нужно стараться нивелировать на первом этапе.

 — Несмотря на то, что у Новосибирской области богатый опыт реализации ГЧП проектов, в 2017 году и первой половине 2018 года региональное информационное поле лихорадило из-за критики некоторых проектов. Это плохо. Это политический удар по руководителям, которые инициировали проект, урон для имиджа региона, который умеет реализовывать ГЧП-проекты, и задержка в реализации самих проектов, — заявил Травников.

По его словам, для того чтобы снять эти риски, нужно на первом этапе организовать качественное широкое общественное обсуждение проекта.

— Мы эту работу над ошибками проделали в 2018 году. Все проекты, вызывавшие вопросы у общественности, мы заново запустили. Я поддержал внесение изменений в региональное законодательство — в закон об управлении госсобственностью, — пояснил Травников. — Мы все проекты ГЧП выносим на согласование депутатов Заксобрания. Кто-то из оппонентов рассматривал этот шаг как политическую расторговку: вот законодательная власть поджимает под себя исполнительную. На самом деле этот шаг был абсолютно выверен. Во-первых, это дополнительно защитит моих коллег, которые работают в исполнительной власти и в правительстве, так как для них это определенные риски: принятие индивидуальных решений в отношении некоторых проектов. Во-вторых, дает дополнительную защиту нашим частным партнерам, так как ГЧП-проекты длинные — на 15-25 лет. Ни я, ни любой сидящий в этом зале не можем гарантировать, что все это время будем работать на том же месте и на той же территории, а обязательства регион берет на себя. Важно, чтобы частный партнер понимал, что обязательства региона будут обеспечены, в том числе бюджетами будущих периодов.

Новый законопроект закладывает системный подход к управлению госсобственностью

Губернатор Новосибирской области также отметил, что запуск национальных проектов вряд ли приведет к уменьшению интереса территорий к ГЧП. По его оценкам, некоторые главы регионов, не имея надежды на бюджетное финансирование, прорабатывали проекты ГЧП по нужным направлениям. Сейчас по части из них открылось бюджетное финансирование, но в нацпроектах четко прописано, какие мероприятия будут финансироваться, а какие — нет.

— По моим оценкам, активность органов власти по поводу привлечения инвесторов в проекты ГЧП по направлениям, не попавшим в нацпроекты, выросла, — заявил Травников. — Например, речь идет о привлечении частных средств в строительство дорожных объектов, не попавших в программу «БКАД 2.0», создание дополнительных мест в общежитиях Академгородка, ПЭТ-центров.

Травников напомнил, что 15 февраля область подписывает соглашение о ГЧП по созданию в регионе семи поликлиник. Общий объем инвестиций в проект составляет почти 9 млрд рублей, из них 7,2 млрд — частные средства. Срок реализации проекта — 10 лет.

Группа "ВИС" выбрана частным партнёром по созданию сети поликлиник в Новосибирске

Группа «ВИС» выбрана частным партнёром для создания сети поликлиник в Новосибирске

— Этот проект мы подписываем если не с осторожностью, то с дополнительным прогнозированием. Дело в том, что на реализации в Новосибирской области уже находятся 60 проектов ГЧП на общую сумму около 58 млрд рублей. Мы понимаем, что за каждым проектом скрываются определенные обязательства региона или муниципалитета. Где-то это прямые вложения в виде соинвестирования, где-то отложенные — в виде платы концедента, где-то условные — в виде минимального гарантированного дохода. Это важно для устойчивости бюджета и финансовой системы региона в целом, а также ответственности перед нашими потомками. Нельзя брать на себя неисполнимые обязательства, — пояснил Андрей Травников.

Он подчеркнул, что сейчас задача правительства области — четко спрогнозировать риски и объем проектов ГЧП, которые регион может себе позволять. Но это не означает, что область больше не будет заключать соглашение о реализации ГЧП-проектов. Губернатор уверен — «эту планку мы еще не перешагнули, но уже начинаем задумываться».

На пресс-конференции в Новосибирске 15 февраля мэр Анатолий Локоть, отвечая на вопрос корреспондента InfoPro54, также отметил, что тема ГЧП сегодня крайне важна, так как реализовать те проекты, которые город для себя наметил, только за бюджетные деньги невозможно.

На Плющихинский жилмассив по концессии пустят трамвай

Инвестор готов вложить в трамвай на Плющихе 6,7 млрд рублей

— Возобновление строительства гостиницы «Турист» на площади Маркса — это реальный проект ГЧП. Концессия по трамвайной линии, которую мы планируем реализовать, тоже из ряда подобных проектов. Их появление говорит о том, что Новосибирск интересен для частного инвестора и таких инвестиций, есть желающие в них участвовать, — уверен Локоть.

Он пояснил, что у города нет отдельного мешка, на котором написано, что он зарезервирован для развития отношений с частным инвестором. Каждый проект прорабатывается отдельно с учетом временных промежутков его реализации.

Фото с сайта форума «РИФ-2019»

Популярное с сайта

АИР Новосибирской области представил два проекта в рамках кейс-зоны РИФ

АИР Новосибирской области представил два проекта в рамках кейс-зоны РИФ

15/02/2019, 15:45
Для презентации в рамках этой площадки организаторами форума были отобраны всего 10 российских проектов.
Производство троллейбусов на автономном ходу могут разместить на «БКМ Сибирь»

«Возможность локализации производства троллейбусов прорабатывается»

15/02/2019, 15:19
В качестве одного из вариантов рассматривается его размещение на «БКМ-Сибирь».
трансферный пассажиропоток аэропорта Толмачёво

В январе трансферный пассажиропоток аэропорта Толмачёво вырос на 47%

15/02/2019, 14:17
Самыми популярными направлениями января среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Хабаровск, Бангкок, Камрань, Пхукет и Ташкент.

Актуальный разговор

В Израиле прогнозируют рост турпотока из регионов России

Новосибирск входит в тройку лидеров по турпотоку в Израиль

Все материалы
Новости

До 2022 года Группа «ВИС» построит в Новосибирске семь поликлиник

15/02/2019, 21:28

PepsiCo планирует построить в ПЛП завод по производству снеков

15/02/2019, 21:25

Рособрнадзор предложил ввести в вузах аналоги школьных ВПР

15/02/2019, 17:17

В 2020 году на программу БКД в Новосибирске будет направлено 1,1 млрд рублей

15/02/2019, 16:31

В 2018 году сертификаты на маткапитал получили 15 тысяч семей региона

15/02/2019, 16:15

АИР Новосибирской области представил два проекта в рамках кейс-зоны РИФ

15/02/2019, 15:45

«Возможность локализации производства троллейбусов прорабатывается»

15/02/2019, 15:19

В январе трансферный пассажиропоток аэропорта Толмачёво вырос на 47%

15/02/2019, 14:17

В мэрии Новосибирска будет создан комитет по экологии

15/02/2019, 13:23

Минстрой сообщил, кто из застройщиков сможет работать по старой схеме

15/02/2019, 13:02

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×