В Забайкалье изъяли партию контрабандного золота почти на 100 миллионов рублей

Сотрудники Читинской таможни и УФСБ России по Забайкальскому краю изъяли партию золота на 94 млн рублей, сообщила пресс-служба Читинской таможни. 41 золотой слиток общей массой более 26 кг пытались вывезти контрабандой в Китай через Забайкальск.

— Драгметалл был обнаружен в прицепе грузового автомобиля у российского перевозчика. Машина выезжала в Китай через таможенный пост МАПП Забайкальск. Стоимость слитков, согласно проведенной экспертизе, — более 94 миллионов рублей, — говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий задержаны два гражданина КНР, подозреваемые в организации данного преступления.

Следственным отделом УФСБ России по Забайкальскому краю возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконный оборот драгоценных металлов, совершённый по предварительному сговору» и «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия по установлению всех организаторов и участников совершенного преступления.

Ранее редакция сообщала, что в Сибири таможенники пресекли контрабанду леса на 1,3 млрд рублей.

Фото предоставлено пресс-службой Читинской таможни