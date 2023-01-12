Новосибирцы пересаживаются на электрички

Более 20,2 млн жителей и гостей Новосибирской области было перевезено в пригородных электропоездах Западно-Сибирской железной дороги в 2022 году. Это на 3,5% больше, чем в 2021 году и на 18,2% превышает уровень 2020 года, отмечает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД».

— Росту отправления пассажиров способствовала планомерная работа по продлению маршрутов на дальние расстояния, увеличению количества городских электропоездов, развитию бесконтактных сервисов оплаты, — уточнили в компании.

Перевозки в городской черте в минувшем году выросли на 5,6% к уровню предыдущего года, составив более 5,8 млн пассажиров. Пассажирооборот в пригородном сообщении вырос на 5%.

По данным перевозчика АО «Экспресс-пригород», всего в 2022 году через бесконтактные способы оплаты оформлено более 8,6 млн билетов, что выше уровня прошлого года на 25%. Через мобильные приложения пассажирами оформлено 2,6 млн билетов, что составило 15% от общей доли продаж.

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