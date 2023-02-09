В Заельцовском районе Новосибирска произошел взрыв газа в многоквартирном доме

На улице Линейной в Новосибирске в 7.50 утра в одной из квартир пятиэтажного дома прозвучал хлопок газа, сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем телеграм-канале. Он был настолько сильным, что в соседнем доме из окон вылетели стекла.

— Произошло обрушение подъезда четырёхподъездного пятиэтажного дома, в каждом подъезде по 15 квартир. В настоящий момент известно об одном погибшем и четверых пострадавших. Развернуты все необходимые спасательные работы, на месте находятся бригады скорой помощи региона и медицины катастроф, — говорится в сообщении губернатора.

На месте происшествия работают почти 200 спасателей и более 60 единиц техники. Также оперативно прибыли бригада территориального центра медицины катастроф, тринадцать автомобилей скорой помощи НСО и пять автомобилей негосударственных медицинских служб. Полицейские оцепили улицу и никого не пускают.

На данный момент известно о двух погибших новосибирцах.

На месте трагедии организована мобильная приемная прокуратуры области по установлению обстоятельств и причин пожара, восстановлению прав граждан в результате пожара, добавил Андрей Травников.

По поручению мэра Анатолия Локтя администрацией Центрального округа приняты меры по размещению жильцов пострадавшего дома в школе № 85. Организовано горячее питание для эвакуированных жильцов, а также спасателей, которые работают на месте.

В региональном СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В ГУ МЧС по Новосибирской области в связи с ЧП открыли «горячую линию» . На телефон доверия: 8 (383) 23-99-999 принимаются звонки, связанные с происшествием в Заельцовском районе.

На «горячей линии» родственники могут уточнить информацию о том, где находятся их близкие, проживающие в доме, где случилось обрушение, узнать об их состоянии, а также получить психологическую поддержку специалистов ведомства.

Видео с места происшествия из телеграм-канала губернатора

Фото Юлии Даниловой и с сайта МЧС по Новосибирской области