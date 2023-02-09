Бюджет Алтайского края будет увеличен на 7,5 млрд рублей

Правительство Алтайского края планирует увеличить расходы бюджета региона 2023 года на 7,45 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала правительства по итогам заседания. Соответствующие поправки внесены в заксобрание региона. Дополнительные средства пойдут на дорожную деятельность и приобретение новой техники, увеличение зарплат и социальных выплат, а также строительство и ремонт социальных учреждений. В начале года губернатор поручал органам исполнительной власти представить предложения об увеличении расходов по данным направлениям.

Министерство транспорта предложило увеличить дорожный фонд Алтайского края на 1,5 млрд рублей, а также приобрести муниципалитетам дорожную и коммунальную технику на 0,5 млрд руб. В проекте закона дополнительно предусмотрены средства на финансовую поддержку органам местного самоуправления в сумме 2,7 миллиарда рублей, из них на выплату заработной платы предлагается направить 1 миллиард рублей.

– Мы заинтересованы в том, чтобы в 2023 году найти дополнительные возможности пополнения бюджета Алтайского края, чтобы еще больше профинансировать дорожную деятельность, строительство и ремонт социальных объектов и другие особо важные направления, – заявил губернатор Виктор Томенко.

По данным краевого правительства, в результате увеличения расходов на 7,45 млрд рублей (до 165,7 млрд руб.) дефицит бюджета составит 21,1 млрд рублей, оставшись в рамках бюджетного законодательства.

Ранее редакция сообщала о том, что с бывшего вице-премьера Республики Алтай могут взыскать почти 21 млн рублей.