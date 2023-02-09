Рекламодателям

Бюджет Алтайского края будет увеличен на 7,5 млрд рублей

  • 09/02/2023, 10:46
поправки в бюджет Алтайского края
А дефицит бюджета составит 21,1 млрд рублей.

Правительство Алтайского края планирует увеличить расходы бюджета региона 2023 года на 7,45 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала правительства по итогам заседания. Соответствующие поправки внесены в заксобрание региона. Дополнительные средства пойдут на дорожную деятельность и приобретение новой техники, увеличение зарплат и социальных выплат, а также строительство и ремонт социальных учреждений. В начале года губернатор поручал органам исполнительной власти представить предложения об увеличении расходов по данным направлениям.

Министерство транспорта предложило увеличить дорожный фонд Алтайского края на 1,5 млрд рублей, а также приобрести муниципалитетам дорожную и коммунальную технику на 0,5 млрд руб. В проекте закона дополнительно предусмотрены средства на финансовую поддержку органам местного самоуправления в сумме 2,7 миллиарда рублей, из них на выплату заработной платы предлагается направить 1 миллиард рублей.

– Мы заинтересованы в том, чтобы в 2023 году найти дополнительные возможности пополнения бюджета Алтайского края, чтобы еще больше профинансировать дорожную деятельность, строительство и ремонт социальных объектов и другие особо важные направления, – заявил губернатор Виктор Томенко.

По данным краевого правительства, в результате увеличения расходов на 7,45 млрд рублей (до 165,7 млрд руб.) дефицит бюджета составит 21,1 млрд рублей, оставшись в рамках бюджетного законодательства.

 

Ранее редакция сообщала о том, что с бывшего вице-премьера Республики Алтай могут взыскать почти 21 млн рублей.

Фото с страницы правительства Алтайского края в Telegram

56

Рубрики : Экономика Власть

Регионы: Алтайский край

Теги : дефицит бюджета бюджет Алтайского края


Спецоперация на Украине

Дрон, способный уничтожать немецкие танки Leopard, сконструировали в Новосибирске
3/02/23 14:49
Андрей Травников заявил о полной поддержке семей участников спецоперации со стороны властей региона
31/01/23 14:52
На участие в спецоперации заявился второй вице-спикер горсовета
30/01/23 16:03
В Заельцовском районе Новосибирска произошел взрыв газа в многоквартирном доме

В Заельцовском районе Новосибирска произошел взрыв газа в многоквартирном доме

По последним данным, обрушился один подъезд. На место прибыли губернатор и прокурор области.
Читать статью >>
Фармацевтический рынок

Итоги 2022 года: тренды фармацевтического рынка

Пациенты не очень охотно меняют предпочтения по фармацевтическим брендам, а у многих российских производителей не хватает ресурсов для продвижения своей продукции.
Читать статью >>
хоккейный матч на ледовой арене

В ледовой арене проведут пробный хоккейный матч

Играть будут команды силовых структур.
Читать статью >>
Тарифы на газ

Тарифы на газ в Новосибирске предлагают поднять

Концессионеру не хватает тарифа для возмещения реальных затрат по реконструкции и строительству новых объектов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

блогер

Ксения Каманова: На первое место в оценке эффективности блогеров выходит качество подписчиков и контента

«Ты можешь сидеть ныть, рассказывать, как тебе плохо, и это будут смотреть, давать советы!»
Все материалы
Лента новостей

Пять вопросов об ипотеке, ответы на которые знают только эксперты

09/02/2023, 10:47

В Заельцовском районе Новосибирска произошел взрыв газа в многоквартирном доме

09/02/2023, 09:54

Лидеры среди регионов по научным исследованиям: Андрей Травников поздравил новосибирских ученых с Днем российской науки

08/02/2023, 18:02

Итоги 2022 года: тренды фармацевтического рынка

08/02/2023, 17:56
Популярное

Турция заморозила поставки товаров в РФ из-за последствий землетрясения

08/02/2023, 10:01

В России официально признан новый вид спорта

07/02/2023, 12:16

С февраля ряд пособий и компенсаций увеличился на 11,9 %

06/02/2023, 16:37
Новости компаний

Участниками проекта «Азбука интернета» в 2022 году стали свыше 48 тысяч пенсионеров

08/02/2023, 18:40

Инвестируйте накопления под 7,2% годовых

08/02/2023, 18:30

«Ростелеком» привез в город Татарск Новосибирской области легендарный Кубок КХЛ

08/02/2023, 15:07

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска