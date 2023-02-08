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Участниками проекта «Азбука интернета» в 2022 году стали свыше 48 тысяч пенсионеров

  • 08/02/2023, 18:40
«Ростелеком» и Социальный фонд России (ранее — Пенсионный фонд России) подвели итоги работы проекта «Азбука интернета».

телекомВсего с начала работы программы в 2014 году курсы компьютерной грамотности прошли около 450 000 граждан пенсионного возраста, из них только в 2022 году — 48 872 человек.

В 2022 году азбуку интернета изучали на площадках в отделениях ПФР (всего в 2022 году было организовано 17 110 социальных уроков, в которых приняло участие 20 940 человек), в региональных филиалах «Ростелекома» в офлайн- и онлайн-форматах (5 934 человек), органах соцзащиты, отделениях Союза пенсионеров, Союза ветеранов, служб занятости, НКО и библиотеках (21 998 человек из 30 регионов РФ).

Начиная с 2020 года обучение ведется как офлайн, так и в онлайн-формате, преподаватели придумывают новые, интересные и эффективные способы передачи знаний. Так, в Санкт-Петербурге в 18 комплексных центрах социального обслуживания населения, находящихся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, навыкам компьютерной грамотности по программе «Азбука интернета» обучили более 2 300 человек. В Республике Татарстан в 2022 году обучение в 45 муниципальных образованиях прошли 1 565 человек, состоялся 151 выпуск учащихся по программе «Азбука интернета». В Хабаровском крае реализуются несколько разноформатных проектов по обучению пенсионеров, в том числе действует программа «Тимуровцы информационного общества», где под руководством педагогов школьники обучают пенсионеров.

Региональные подразделения «Ростелекома» активно сотрудничают с отделениями СФР по проекту «Азбука интернета», например, в Ставрополе был организован региональный онлайн-конкурс «В ногу со временем», на который было подано 100 работ. В Отделение Пенсионного фонда по Республике Татарстан «Ростелеком» передал 1 500 учебников «Азбука интернета». Учебники также передавались Центрам общения старшего поколения в Чувашии. А в пензенской библиотеке №2 им. М. Е. Салтыкова-Щедрина с помощью «Ростелекома» были оборудованы компьютеризированные рабочие места, где любой посетитель может с помощью сотрудника библиотеки и пособия «Азбука интернета» научиться пользоваться компьютером. Бурятский филиал «Ростелекома» стал техническим партнером Форума для пенсионеров «Выхожу онлайн», где учебник также был подарком участникам.

Интересное мероприятие состоялось в Оренбурге: в комплексном центре социального обслуживания населения Южного округа сотрудники филиала «Ростелекома» провели для пенсионеров семинар «Каким стало телевидение: от черно-белой картинки до интерактивного ТВ Wink». Это был рассказ о том, каким стало телевидение и как им пользоваться. В завершение прошел мастер-класс о том, как выпустить новостную передачу, а также записан ролик с участницей в роли ведущей. Все участники получили пособие «Азбука интернета». И это только несколько примеров разных форматов работы по программе в разных регионах России.

В 2022 году на сайте azbukainterneta.ru появился новый дополнительный модуль, посвященный одной из самых востребованных на сегодняшний день тем, — «Основы работы на смартфоне». Во Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету — 2022» приняли участие 4 558 человек, а также начал работать канал «Спасибо интернету!» в «Дзен», где размещаются лучшие работы, присланные на конкурс.

Для преподавателей, использующих в своей работе «Азбуку», было организовано два вебинара, общее число участников которых превысило 2 700 человек из 65 регионов, а также создана специальная закрытая группа «ВКонтакте», где участники сообщества могут оперативно получать новости проекта и обмениваться опытом работы по проекту.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Ростелеком Азбука интернета


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