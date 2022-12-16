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В запуске начальной военной подготовки две проблемы: кадры и материальная база

Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской области — о понимании педагогами военной службы, возможном «расщеплении» ОБЖ как дисциплины и «другом мире» зарубежных экс-партнеров:
  • 16/12/2022, 10:42
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Сергей Федорчук, министр образования Новосибирской областиСегодня модуль начальной военной подготовки (НВП) есть в предметной области «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). Он реализуется. Учителями мы укомплектованы. Но не знаю, НВП будет в предметной области или предметом, потому что каких-то устанавливающих документов пока нет. Вообще, НВП это несколько другое.

Есть две проблемы, которые мы сегодня видим (с точки зрения точки зрения развертывания в школе начальной военной подготовки). И пока мы не имеем программы, документов, утверждающих, как и что нужно реализовывать, нам трудно что-то посчитать, какие-то меры предпринять. Хотя с точки зрения кадров с января мы этим вопросом озадачимся и будем стараться решать.

Проблемы, повторю, две. Первая — материально-техническая база. Под НВП необходимо специальное оборудование, специально оборудованные кабинеты. Это все расходы. Мы пока не можем представить себе, какие конкретно это будут расходы, что нужно будет закупать. Многих вещей, которые были в старой НВП, когда мы учились, сегодня просто нет.

Вторая проблема — кадровая. Половина преподавателей ОБЖ — это женщины. У меня нет статистики, сколько из них служили в армии, возможно, нисколько. Это не умаляет того, что женщины сегодня служат — это хорошо и правильно, если есть такое желание. Но не думаю, что в этом плане у нас много людей, даже среди мужчин, которые военную службу прошли. Какие требования будут установлены к педагогу, насколько он понимает воинскую службу как таковую? Сегодня, повторю, модуль НВП — это только часть курса ОБЖ. В этом плане у нас кадры квалифицированные, данный модуль они способны вести. Если мы НВП расширяем до предметной области, нужно понимать — в каком аспекте. Если это будет более углубленное изучение того материала, который есть сегодня, тогда, наверное, переход будет безболезненным, потому что кадровая готовность будет 100%. Если этот модуль надо будет расширять в силу увеличения определенного материала, практических занятий и так далее, нужно понимать, в каком аспекте все увеличивать, что дополнительно закупать, чему переучивать педагогов.

В общем, пока много вопросов. Но если обсуждать саму идею, то, на мой взгляд, она правильная, нужная, своевременная. Молодые люди должны понимать, что такое служба в Вооруженных Силах, как оказать первую помощь. Все это есть сегодня в ОБЖ, но нужно уводить в немного другую плоскость. Сегодня, как показывают события, мы живем в окружении не совсем дружелюбном. Нужно понимать, как вести в себя в мире, не всегда адекватно реагирующем на вещи, которые в России считаются нормой. А некоторые наши зарубежные «партнеры», как мы их раньше называли, думают о том, что в этом мире необходимо жить по-другому. Поэтому наши люди должны быть готовы к критическим ситуациям.

 

Материал подготовлен на основании выступления министра на пресс-конференции

Фото Министерства образования Новосибирской области

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : школа начальная военная подготовка


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