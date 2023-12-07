В здании правительства Новосибирской области захвачен заложник

Силовики в экстренном порядке выехали на вызов в администрацию Новосибирской области для обезвреживания преступника.
В правительстве региона неизвестный мужчина захватил заложника.
На месте ЧП работают все экстренные службы региона.
― Какой-то псих захватил человека. Идет операция по освобождению, ― сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах.
Редакция в данный момент выясняет подробности произошедшего.
Обновление в 16:37: силовики освободили заложницу и задержали подозреваемого. Сейчас секретарь сенатора дает показания оперативникам.
В приемной Городецкого узнали этого буйного посетителя. Им оказался местный житель 44-летний Сергей Ермошин. У мужчины на руках медицинская справка.
― Этого человека знаем, он ходит по всем инстанциям. Неоднократно приходил к нам, писал обращения на имя Владимира Филипповича. Сегодня пришел, с какой целью — мы не знаем. С шилом в руках угрожал помощнице. Сейчас на месте работают правоохранителя, берут объяснения с помощницы, — прокомментировали в приемной сенатора.
Фото: УФСБ по Новосибирской области.
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