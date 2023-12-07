Налоговики рассказали, какие отрасли лидируют по приросту налогов в Новосибирске

Основными бюджетообразующими отраслями в регионе являются обрабатывающая промышленность, а также оптовая и розничная торговля. Как отметил на Новосибирском налоговом форуме руководитель УФНС России по Новосибирской области Геннадий Морозов, от предприятий этих отраслей в бюджет поступили 147 млрд рублей — это на 24 млрд больше, чем в прошлом году. По динамике прироста обрабатывающие производства дали 25,5% или 14,6 млрд рублей, торговля — +13,7% или 9,1 млрд рублей.

По темпам прироста налоговых поступлений в 2023 году лидируют компании сферы информатизации и связи — +56%. На втором месте находится строительство — +47%, на третьем научно-техническая деятельность — +45%. Для сравнения: банки увеличили перечисление налогов на 31,1%.

— 85% налоговых поступлений в регионе формируют три налога: налог на прибыль (90,6 млрд рублей), НДС (84 млрд) и НДФЛ (80,5 млрд). Они демонстрируют самый большой прирост по сравнению с прошлым годом, — констатировал Морозов. — По НДФЛ темп прироста составил 116,6%. По НДС, по нашим прогнозам, поступления в 2023 году возрастут на 22%. Налог на прибыль вырастет на 6,5%.

По данным УФНС, за 9 месяцев 2023 года в консолидированный бюджет области поступили более 305 млрд рублей. Это на 50 млрд или 19% больше, чем годом ранее. Геннадий Морозов подчеркнул, что рост поступлений отмечен по бюджетам всех уровней и всем основным налогам.

На 1 ноября в госреестрах Новосибирской области числятся 87 тысяч организаций (-1553 к аналогичному периоду прошлого года) и 89 тысяч предпринимателей (+6270), а также 176 тысяч самозанятых — в 1,5 раза больше, чем годом ранее.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область на треть увеличит платеж по налогам в федеральный бюджет.