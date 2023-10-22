Жители Новосибирска делятся фотографиями разрушений после сильного ветра

Новосибирцы делятся фотографиями разрушений от сильного ветра днем 21 октября. Так, на улице Большевистской со здания сорвало крышу. Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

— На Большевистской, 149 у здания ветром сорвало крышу, — указано в сообщении.

Листы металлической кровли упали на дорогу рядом с припаркованными машинами и задели стены одноэтажной постройки. О пострадавших не сообщается.

В Первомайском районе днем рухнуло дерево поперек дороги. А на улице Российской в Академгородке ветер перевернул остановочный павильон.

Напомним, синоптики Западно-Сибирского УГМС предупреждали, что днем 21 октября и ночью 22 октября ветер в Новосибирске в порывах будет достигать 23 метров в секунду.

Ранее редакция сообщала, что снег и похолодание придут в Новосибирск с 20 октября.