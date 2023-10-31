Спасатели вытащили двух собак из ямы с ледяной водой в Новосибирске

Бойцы муниципальной аварийно-спасательной службы освободили двух собак из искусственного водоема с холодной водой на улице Немировича-Данченко в Новосибирске. Об этом сообщает пресс-служба МАСС.

Животные оказались в ловушке заградительного сооружения, на дне которого находилась скользкая пленка.

― Оставлять беспомощных пленниц в таком положении до прибытия специалистов центра по проблемам домашних животных было опасно для их жизни, ― говорится в сообщении.

Поэтому спасатели сами вытащили животных, хоть те находясь с стрессе и не давались в руки.

Сейчас жизням собак ничего не угрожает. На спасение ушло полтора часа.

Ранее редакция сообщала о том, что МЧС спасли двух детей во время пожара в Новосибирске.