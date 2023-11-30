В зоне СВО погиб Михаил Дмитриев из Новосибирской области

Сегодня, 30 ноября, в Бердске простятся с 39-летним младшим сержантом Михаилом Дмитриевым. Боец погиб при выполнении воинского долга на территории Донецкой Народной Республики 5 ноября.

Дмитриев родился в рабочем поселке Линево Искитимского района. Был призван в рамках частичной мобилизации.

― Михаил Дмитриев награжден орденом Мужества посмертно, — говорится в сообщении администрации города Бердска.

Церемония прощания состоится с 11:00 до 12:00 часов в мемориальной компании «Ветеран».

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