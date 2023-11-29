В зоне СВО погиб разведчик из Черепановского района Владимир Шмидт

В Черепановском районе простятся с еще одним бойцом, погибшем в зоне специальной военной операции. Известно, что наш 35-летний земляк погиб 19 ноября на территории Донецкой Народной Республики.

― Владимир родился в поселке Виноград. Окончил Черепановский Политехнический колледж по специальности электромонтёр. Затем трудился в родном поселке. В сентябре прошлого года в рамках частичной мобилизации был призван на военную службу. В зоне СВО мужчина являлся заместителем командира взвода, был разведчиком. Шмидт мужественно защищал Родину, ― сообщает администрация.

Администрация и Совет депутатов Черепановского района выражают глубочайшие соболезнования семье и друзьям погибшего. Прощание с ним состоится 30 ноября в Шурыгинском Доме культуры.

Ранее редакция сообщала, что на СВО погиб 31-летний Вадим Сидоров.