Школу №221 введут в эксплуатацию до конца года в Новосибирске

Четырехэтажная школа №221 на улице Забалуева в Новосибирске почти готова. В этом году школу планируют ввести в эксплуатацию, а в следующем начнется учебный процесс. Об этом у себя в соцсетях рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Сейчас завершаются работы по подведению коммуникаций, идет доукомплектование оборудованием, закупаются учебно-наглядные пособия.

В одну смену в школе могут учиться 825 человек. На примем детей уже поступило 230 заявлений от родителей. В школе есть два спортзала и актовый зал, а также класс робототехники и студия звукозаписи.

Напомним, что определены новые сроки сдачи шести концессионных школ в Новосибирске. Концессионер уже выплатил неустойку за срыв предыдущих обязательств. По условиям концессионного соглашения в Новосибирске построят школы: на улице Николая Сотникова (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Спортивной (Чистая слобода) — 1100 мест; на улице Виктора Шевелёва (Южно-Чемской жилмассив) — 1100 мест; на улице Татьяны Снежиной (Плющихинский жилмассив) — 550 мест; на улице Пролетарской (Ключ-Камышенское плато) — 1100 мест, на улице Большой (Новомарусино) — 825 мест.

Ранее редакция сообщала о том, что школа и детский сад подвели застройщика на Речном вокзале.