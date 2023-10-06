Рассмотрение уголовного дела о мошенничестве с кредитами началось в Новосибирске

Октябрьский районный суд города Новосибирска начал рассматривать уголовное дело в отношении Евгения Банникова, обвиняемого в мошенничестве с кредитами. Об этом сообщили в судебном департаменте Новосибирской области. Ему предъявлено обвинение в 39 эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Общая сумма ущерба составляет 1 145 333, 99 рублей.
— По данным следствия в период с декабря 2021 года по апрель 2022 года он организовал колл-центр по выдаче кредитов, сотрудники которого звонили гражданам по всей России и предлагали от кредитной организации помощь в получении займа. Они сообщали человеку данные счета или банковской карты, куда было необходимо перечислить страховой взнос. После того, как человек осуществлял перечисление денежных средств, с ним переставали выходить на связь, — говорится в сообщении.
Работа организации была пресечена в апреле 2022 года. Банникова задержали и предъявили обвинение, 22.04.2022 избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, срок которого затем неоднократно продляли.
В ведомстве рассказали, что обвиняемый Евгений Банников вину признал и заключил досудебное соглашение со следствием. Его уголовное дело выделено в отдельное производство. Позже обвиняемым заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
5 октября 2023 в судебном заседании оглашено обвинение и определен порядок исследования доказательств. По ходатайству гособвинителя, судебное заседание отложено на 10 ноября 2023 года.
Ранее редакция сообщала, что уголовное дело Михаила Обласова начал рассматривать суд.
Фото из группы Суды общей юрисдикции Новосибирской области ВКонтакте
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