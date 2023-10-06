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Рассмотрение уголовного дела о мошенничестве с кредитами началось в Новосибирске

  • 06/10/2023, 13:42
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В Новосибирске началось рассмотрение уголовного дела о кредитном мошенничестве
Обвиняемому инкриминируется 39 эпизодов мошенничества на общую сумма ущерба — более 1,1 млн рублей.

Октябрьский районный суд города Новосибирска начал рассматривать уголовное дело в отношении Евгения Банникова, обвиняемого в мошенничестве с кредитами. Об этом сообщили в судебном департаменте Новосибирской области. Ему предъявлено обвинение в 39 эпизодах по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Общая сумма ущерба составляет 1 145 333, 99 рублей.

— По данным следствия в период с декабря 2021 года по апрель 2022 года он организовал колл-центр по выдаче кредитов, сотрудники которого звонили гражданам по всей России и предлагали от кредитной организации помощь в получении займа. Они сообщали человеку данные счета или банковской карты, куда было необходимо перечислить страховой взнос. После того, как человек осуществлял перечисление денежных средств, с ним переставали выходить на связь, — говорится в сообщении.

Работа организации была пресечена в апреле 2022 года. Банникова задержали и предъявили обвинение, 22.04.2022 избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, срок которого затем неоднократно продляли.

В ведомстве рассказали, что обвиняемый Евгений Банников вину признал и заключил досудебное соглашение со следствием. Его уголовное дело выделено в отдельное производство. Позже обвиняемым заявлено ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.

5 октября 2023 в судебном заседании оглашено обвинение и определен порядок исследования доказательств. По ходатайству гособвинителя, судебное заседание отложено на 10 ноября 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что уголовное дело Михаила Обласова начал рассматривать суд.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело Суды общей юрисдикции правопорядок мошенничество кредит


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