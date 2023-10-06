Суд оставил без изменений приговор экс-советнику гендиректора Сибэлектротерм Олегу Утиралову

6 октября Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор Кировского районного суда г. Новосибирска от 30 июня 2023 года в отношении Олега Утиралова, сообщили в судебном департаменте Новосибирской области. Он обвиняется в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

— Судом установлено, что в период с 03.10.2016 по 30.04.2017 Утиралов О.А., являясь советником генерального директора ОАО «Сибэлектротерм», путем злоупотребления доверием похитил денежные средства указанного Общества в размере 1 900 000 рублей, — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый в судебном заседании вину не признал.

Напомним, в июле 2023 года Кировским районным судом г. Новосибирска в отношении Олега Утиралова вынесен обвинительный приговор, в соответствии с которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, со штрафом в размере 500 000 рублей. Отмечалось, что наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, с испытательным сроком 4 года. Также с него взыскан ущерб в пользу ОАО «Сибэлектротерм» в размере 1,9 млн рублей.

Ранее редакция сообщала, что суд признал бывшего советника гендиректора Сибэлектротерм Олега Утиралова виновным в мошенничестве.