В Новосибирске на месте оловозавода могут появиться жилые дома

В Новосибирске продолжается демонтаж старых корпусов оловокомбината на улице Ватутина. Он стартовал еще в начале года, но сейчас перешел в активную фазу.

— На самом деле, это неплохая новость для Новосибирска, — отметил в беседе с журналистом Infopro54 независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. — В городе много чего сносилось. Активно застраиваются жилыми комплексами территории бывших Жиркомбината и приборостроительного завода. На месте оловозавода также может быть построен полноценный микрорайон. Работы там много и главный вопрос в том, чтобы были соблюдены все экологические нормы.

В июне 2023 года руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова в своем телеграм-канале сообщала, что ведомство продолжает работу по ликвидации опасного наследия выведенных из эксплуатации промышленных предприятий. В том числе речь шла об активах «Новосибирского оловокомбината».

— Инспекторы нашей службы обследовали склад мышьяковых отходов в Коченёвском районе Новосибирской области. Специалисты ЦЛАТИ отобрали пробы почвы, воды и воздуха. На складе много лет хранились отходы «Новосибирского оловокомбината». Сейчас предприятие ликвидировано, под воздействием времени бесхозяйные постройки разрушаются. Их содержимое может угрожать природе и людям, — отмечала Радионова. — Наша работа позволит оценить, какой вред окружающей среде наносит этот объект. Далее будет принято решение о его ликвидации по федеральному проекту «Генеральная уборка».

Загрязнение почв отходами производства может быть актуально и для территории промышленного предприятия. В 2020 году ТАСС, со ссылкой на ученых НГТУ и Института химии твердого тела и механохимии СО РАН, сообщал, что в почве вокруг Новосибирского оловокомбината обнаружены превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) таких металлов как цинк, никель, медь, хром и свинец. В период с 1990 по 2010 вокруг территории оловянного комбината также были зафиксированы превышения ПДК тяжёлых металлов. В мэрии Новосибирска в январе 2021 отметили, что работа, выполненная учеными, является мнением ограниченного круга авторов использующих методы научного исследования и практического подтверждения достоверными данными в ней не представлено, уточнял РБК.Новосибирск.

В 2021 году в мэрия Новосибирска представила проект планировки территории, ограниченной улицей Ватутина, Советским шоссе, улицами Петухова, Сибиряков-Гвардейцев и рекой Тулой в Кировском районе. Согласно документу, до 2030 года пространство, которое ранее занимал завод, планируется разделить на микрорайон с жилой и общественно-деловой застройкой, а также на две зоны промышленного и коммунально-складского назначения.

По словам Сергея Николаева, квадратный метр жилья в районе Бугринской рощи сегодня стоит в пределах 130-150 тысяч рублей.

— Цена недвижимости в районе оловозавода будет зависеть от того, дома какого класса здесь будут построены. Если там простоят еще один «Просторный» или «Плющихинский» — это будет одна цена. Если построят «Чистую слободу» — другая. А если построят какой-нибудь дом комфорт-класса, то это будет уже третья цена. В среднем у нас по Новосибирску квадратный метр сегодня стоит 115 тысяч рублей. В этом районе, она будет близка к средней, — отметил Сергей Николаев.

Новосибирский оловянный комбинат — крупнейший российский производитель олова из минерального сырья. Предприятие основано в 1941 году, первое название — «Новосибирский завод №520». В июле 1995 года Новосибирский оловянный комбинат был преобразован в открытое акционерное общество (ОАО). В 2010 году Новосибирский оловянный комбинат (НОК) попросил признать себя банкротом, в августе 2013 года компанию с кредиторской задолженностью 1,3 млрд рублей признали несостоятельной. Позже на её базе было создано ООО «Новосибирский обрабатывающий завод» (в будущем — ООО «Новосибирский оловянный комбинат»), продолжившее выпускать оловопродукцию.

Ранее редакция сообщала, что на части территории завода «Экран» собственник хочет построить многоэтажные дома.