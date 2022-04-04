Вадим Репин стал Народным артистом России

Указом Президента РФ Владимира Путина известному музыканту, художественному руководителю Транссибирского Арт-фестиваля Вадиму Репину присвоено почетное звание «Народный артист России» за большие заслуги в развитии музыкального искусства. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Действительно лучший, самый совершенный скрипач из тех, которых я слышал», — так отзывался о Вадиме Репине Иегуди Менухин. Вадим Репин родился в 1971 году в Новосибирске. В возрасте 5 лет взял в руки скрипку, и через полгода выступил на сцене. Его наставником был знаменитый педагог Захар Брон. В 11 лет — Золотая медаль на Международном конкурсе имени Венявского (1982), дебюты в Москве и Ленинграде, в 14 лет – гастроли в Токио, Мюнхене, Берлине и Хельсинки; год спустя — дебют в Нью-Йоркском Carnegie Hall. В 1989 году обрёл мировое признание, став самым молодым за всю историю победителем Международного конкурса Королевы Елизаветы в Брюсселе, а 20 лет спустя – стал председателем жюри конкурса.

Вадим Репин выступает с сольными и камерными концертами в самых престижных залах планеты, а сопровождающие его оркестры являются лучшими оркестрами мира. В числе дирижёров с которыми он выступал – Ашкенази, Башмет, Булез, Бычков, Гатти, Гергиев, Дютуа, Кац, Конлон, Ливайн, Мазур, Мета, Менухин, Мути, Нагано, Ринкявичус, Рэттл, Салонен, Ростропович, Темирканов, Светланов, Спиваков, Федосеев, Чунг, Шайи, Юровский, Янсонс, Н. и П. Ярви и другие. Исполнил премьеры скрипичных концертов современных авторов Дж. Адамса, С. Губайдулиной, Дж. Макмиллана. Им записано более 30 дисков, многие удостоены Echo Award, Diapason d’Or, Prix Caecilia и Edison Award, а запись программы Carte Blanche с участием Роби Лакатоша в парижском Лувре награждена премией за лучшую живую запись камерной музыки.

Вадим Репин является кавалером Ордена Почётного легиона, и наряду с Ростроповичем, Кабалье, Берганса, Кисиным и Муттер — лауреатом престижной французской национальной премии Les Victoires de la musique classique. Играет на скрипке Lafont Гварнери дель Джезу (1736).

С 2014 года является художественным руководителем Транссибирского Арт-фестиваля, основной площадкой проведения которого стала Новосибирская филармония.

6 апреля Вадим Репин примет участие в концерте-закрытии IX Транссибирского Арт-фестиваля: с Новосибирским академическим оркестром под управлением Юрия Башмета он исполнит Тройной концерт для скрипки, виолончели и фортепиано Бетховена вместе с Александром Князевым (виолончель) и Вадимом Руденко (фортепиано). Концерт пройдет на сцене Концертного зала имени А. М. Каца Новосибирской филармонии.