Магнитные бури в апреле 2022 года

Метеорологи назвали апрельские даты, которые могут негативно влиять на самочувствие некоторых людей.

Одна буря в этом месяце уже прошла – с ночи 1 апреля до вечера 2 апреля. Метеочувствительные люди получили воздействие магнитных ударов в 5 баллов. Такая буря считается умеренной, но и она может принести много неприятных симптомов.

Следующая произойдет вечером 19 апреля. Завершится она к вечеру 21 апреля. Сила геоударов будет до 4-х баллов.

Такая же случится с вечера 22 апреля до вечера 23 апреля.

Последняя магнитная буря месяца прогнозируется на время с полуночи 27 апреля до полуночи 29 апреля. Это будет самое вариативное время для чувствительных к погоде людей. Потому что геоудары будут колебаться от 3-х до 4-х баллов и наоборот – с 4-х до 3-х.

Советы метеозависимым людям дала врач-терапевт омской БСМП №2 Венера Гималетдинова, пишет МК-Омск.

— Для молодых людей лучший здесь совет – это прежде всего, конечно, здоровый образ жизни. Это значит и высыпаться, и питаться легко, поменьше жиров, овощи, фрукты, не есть много на ночь. Если головная боль – можно принять что-то обезболивающее. Например, цитрамон. Анальгин – нежелательно, а вот цитрамон здесь очень хорош. Он снизит головную боль. Для людей более старшего возраста, особенно если у них есть проблемы с высоким артериальным давлением, то прислушиваться к прогнозам погоды, где предупреждают о бурях, в дни бурь обязательно измерять давление утром и вечером. Обязательно принимать препараты от высокого давления, то, что им рекомендовано, — отметила эксперт. — Если человек в этот день не очень хорошо себя чувствует, то лучше остаться дома, не подвергать себя большим нагрузкам, добавила медик.

Если человек, напротив, гепатоник, то у него при бурях давление может снизиться. Обычно это тоже проявляется через головную боль. Тут тоже нужны ограничения нагрузок. Если человек молодой и занимается спортом или физкультурой, то в дни бурь лучше не идти на тренировку. Болит голова – тоже можно принять какие-то лекарства, обезболивающие. А природное средство при такой проблеме – просто свежезаваренный чай с лимоном, заключила эксперт.