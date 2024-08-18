В настоящий момент вакцина от COVID-19 в Новосибирской области закончилась. Министерство здравоохранения Новосибирской области сообщает, что исполнитель действовавших ранее государственных контрактов, выполнил условия на закупку препаратов для вакцинации от коронавируса.

В министерстве также подчеркнули, что профилактическая вакцинация от коронавирусной инфекции не относится к перечню обязательных прививок, которые делаются по эпидемиологическим показаниям.

– Вакцинация против новой коронавирусной инфекции(COVID-19) в государственных медицинских организациях Новосибирской области в настоящее время не проводится, – отметили в пресс-службе министерства.

Напомним, что по данным Коммерсанта, с середины июля в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за период с 29 июля по 4 августа количество заболевших увеличилось почти на 8 тысяч.

Эксперты предполагают, что с началом осени может произойти новый подъём заболеваемости.

Ранее редакция сообщала о том, что каждый десятый является носителем менингококковой инфекции.