Новосибирцы уверены, что трудовой кодекс в основном защищает интересы работника

Каждый девятый житель Новосибирска уверен, что Трудовой кодекс защищает интересы работника. Однако 27% горожан полагают, что трудовое законодательство в Российской Федерации в большей степени стоит на стороне работодателя.

Согласно исследованиям SuperJob, ещё 33% респондентов считают, что в современном мире интересы работодателя и работника защищены в равной степени.

Граждане 35-44 лет уверены в том, что права сотрудника и работодателя защищены в равной степени чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше. Респонденты старше 45 лет считают, что трудовое законодательство ориентировано в основном на работодателя.

Больше всего уверенных в приоритете интересов работника среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц. Как правило, чем выше заработок, тем выше осведомленность в нюансах ТК РФ и возможностях отстоять свои права в трудовых спорах.

Основной тренд последних лет — на равноправие. Только 8% представителей кадровых служб заявили, что трудовой кодекс на стороне компаний. О равном соблюдении интересов заявили в каждой третьей компании. Права работника в приоритете — уверены представители 46% предприятий и организаций.

Ранее редакция сообщала о том, что работодатели Новосибирска подали почти 1400 заявок на целевое обучение студентов.