Поисково-спасательный дрон с применением 5D-печати разработали в Новосибирске

В СГУГиТ разработали трехмерную модель поисково-спасательного дрона с применением технологии 5D-печати.

– Существующие дроны имеют сложности в производстве и высокие затраты на изготовление, что снижает их доступность для широкого использования, – отметила Анна Малеева, разработчик и выпускница направления «Информационные системы и технологии».

В ходе поисково-спасательных операций часто возникает необходимость замены повреждённых деталей. Традиционные методы производства не всегда обеспечивают возможность быстрой замены компонентов и не позволяют реализовать модульность.

При создании этого устройства проводилось моделирование каждой его детали. Это позволяет значительно ускорить процесс восстановления в случае поломки.

Кроме того, использование технологии 5D-печати поможет не только снизить затраты на производство дрона, но и сделать его более модульным и адаптивным к различным условиям эксплуатации.​​​​​​​

– Пластик PET-G способен выдерживать высокие температуры и не подвержен воздействию влаги, что делает его подходящим выбором для использования в различных погодных условиях, – отмечается в сообщении.

Дрон обладает высокой ударопрочностью, что обеспечивает его долговечность и надёжность. Это значит, что при физическом контакте с препятствиями риск поломки минимален.

Всего для создания подобного беспилотника было изготовлено 52 детали. Время непрерывной печати составило 87 часов и 3 минуты.

Разработка успешно прошла апробацию, и был получен акт о её внедрении. Теперь она передана на кафедру. В будущем на дрон планируется подключить всю заранее предусмотренную электронику и использовать его для поисково-спасательных операций.

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