Рекламодателям

Поисково-спасательный дрон с применением 5D-печати разработали в Новосибирске

  • 18/08/2024, 13:30
Автор: Артем Рязанов
Поисково-спасательный дрон с применением 5D-печати разработали в Новосибирске
5D-печать позволяет быстро ремонтировать дрон.

В СГУГиТ разработали трехмерную модель поисково-спасательного дрона с применением технологии 5D-печати.

– Существующие дроны имеют сложности в производстве и высокие затраты на изготовление, что снижает их доступность для широкого использования, – отметила Анна Малеева, разработчик и выпускница направления «Информационные системы и технологии».

В ходе поисково-спасательных операций часто возникает необходимость замены повреждённых деталей. Традиционные методы производства не всегда обеспечивают возможность быстрой замены компонентов и не позволяют реализовать модульность.

При создании этого устройства проводилось моделирование каждой его детали. Это позволяет значительно ускорить процесс восстановления в случае поломки.

Кроме того, использование технологии 5D-печати поможет не только снизить затраты на производство дрона, но и сделать его более модульным и адаптивным к различным условиям эксплуатации.​​​​​​​

– Пластик PET-G способен выдерживать высокие температуры и не подвержен воздействию влаги, что делает его подходящим выбором для использования в различных погодных условиях, – отмечается в сообщении.

Дрон обладает высокой ударопрочностью, что обеспечивает его долговечность и надёжность. Это значит, что при физическом контакте с препятствиями риск поломки минимален.

Всего для создания подобного беспилотника было изготовлено 52 детали. Время непрерывной печати составило 87 часов и 3 минуты.

Разработка успешно прошла апробацию, и был получен акт о её внедрении. Теперь она передана на кафедру. В будущем на дрон планируется подключить всю заранее предусмотренную электронику и использовать его для поисково-спасательных операций.

Ранее редакция сообщала о том, что боец из Новосибирска рассказал об уникальных дронах на СВО.

Фото предоставлено пресс-службой СГУГиТ.

1

Рубрики : Наука

Регионы: Новосибирск

Теги : спасательная операция дрон 5-D принтер


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVc3ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVgLЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkmЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVkoЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLt2MCAVbyЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Андрей Колесников: Срок интеллектуальной защиты брендов ушедших из России компаний заканчивается

Андрей Колесников: Срок интеллектуальной защиты брендов ушедших из России компаний заканчивается

Если бренд три года не использовался в России, то он может сменить владельца.
Все материалы
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Поисково-спасательный дрон с применением 5D-печати разработали в Новосибирске
18/08/24 13:30
Наука
Объем сдачи новостроек в Новосибирске снизился на треть, по сравнению с прошлым годом
18/08/24 12:30
Бизнес Недвижимость
Треть земель Новосибирской области находится в частной собственности
18/08/24 11:30
Бизнес Власть Недвижимость
Бойцы новосибирской «Веги» уничтожили группу боевиков ВСУ в зоне СВО
18/08/24 10:30
Общество
Дождливая неделя начнется после выходных в Новосибирске
18/08/24 9:00
Общество
Мошенники собирают информацию о новосибирцах на сайтах судов
17/08/24 18:30
Общество Право&Порядок
Суд оштрафовал мигранта из-за фальшивого паспорта под Новосибирском
17/08/24 17:30
Право&Порядок
Дольше всего на одном месте работают медсестры, рабочие и учителя в Новосибирске
17/08/24 15:30
Общество
Названы инфекции, которыми можно заразиться при купании
17/08/24 14:30
Общество
В 2024 году зафиксировано почти 400 пожаров из-за возгорания мусора и травы в Новосибирске
17/08/24 13:30
Общество
Спецназ ОДКБ провел масштабные учения по борьбе с террористами под Новосибирском
17/08/24 12:30
Общество Право&Порядок
Под Новосибирском открылся большой китайский рынок
17/08/24 11:30
Бизнес
Любовная история обернулась уголовным делом для пары в Новосибирске
17/08/24 10:30
Общество Происшествия
Директор турфирмы «кинула» на 3 млн с путевками за границу жителей Новосибирска
17/08/24 9:00
Общество Право&Порядок
Экс-прокурора Новосибирска Дениса Ференца освободили от наказания
16/08/24 18:30
Право&Порядок
На месяц ограничат движение авто по одной из улиц Октябрьского района Новосибирска
16/08/24 18:00
Город
В Новосибирске при выборе имени для ребенка решающее слово за матерями
16/08/24 17:30
Общество
Незаконные гостиницы в водоохранной зоне реки Тула построили в Новосибирске
16/08/24 17:15
Общество
Военный хотел незаконно получить жилищную субсидию в Новосибирской области
16/08/24 17:00
Право&Порядок
Мэру Новосибирска объявили предостережение за Октябрьский и Димитровский мосты
16/08/24 16:45
Бизнес Власть Право&Порядок
Популярное
Опубликован Лунный посевной календарь на август 2024 в Новосибирске
27/07/24 11:00
Общество
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Новости компаний
«Россети Новосибирск» завершают прокладку питающих линий для микрорайона «Клюквенный»
14/08/24 13:57
Банк Уралсиб увеличил портфель автокредитов в 1,3 раза по итогам 1 полугодия
14/08/24 9:00
Банк Уралсиб стал партнером Дня физкультурника в Красноярске
13/08/24 11:00
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 1 полугодие
13/08/24 9:00
Банк Уралсиб продлил акцию для пенсионеров – 3000 рублей за перевод пенсии на карту банка
12/08/24 10:58
Какой банк выплачивает клиентам кешбэк до 60 000 ₽, мили без ограничений и 13 зарплату
12/08/24 7:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Август 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска