Вакцинация превращается в цирк

Третья волна коронавируса набирает обороты, а власти регионов вводят новые ограничения и советуют жителям привиться. При этом люди прививаются неохотно. Чтобы завлечь население на вакцинацию, региональные власти изобретают поощрения, лотереи, розыгрыши и акции. А бизнес-сообщество им в этом помогает.

Для стимуляции вакцинации среди населения в Москве уже действуют различные программы. Например, акция «Миллион призов», рассчитанная на пенсионеров. За вакцинацию от коронавируса они могут получить подарочную карту номиналом 1000 баллов (что равно 1000 рублей) или промокод на ту же сумму.

13 июня мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о еще одном бонусе для поощрения граждан:

— Теперь мы запускаем дополнительную программу стимулирования вакцинации, которая распространяется на всех граждан старше 18 лет. С 14 июня по 11 июля 2021 года граждане, которые получат первый компонент вакцины от COVID-19, станут участниками розыгрыша автомобилей. Раз в неделю будут разыгрываться 5 машин стоимостью около 1 млн рублей. Информация о результатах розыгрышей будет объявляться по средам, начиная с 23 июня, в эфире телеканала «Москва 24». Средства для реализации дополнительной программы стимулирования вакцинации предоставили компании-партнеры, среди которых «Сбер», «Лукойл», «Мегафон», «Роснефть», РЖД, «Северсталь», ВТБ и ряд других.

В регионах Сибири мотивация более скромная. В Куйбышевском районе Новосибирской области жителям обещают бесплатные продуктовые наборы. В акции могут принять участие только пенсионеры старше 60 лет. Организаторами акции, которая продлится до 15 июля 2021 года, стал районный Совет ветеранов и Комплексный центр социального обслуживания населения.

Большой интерес к проблеме привел к тому, что в сети появились фейковые сообщения о вознаграждениях за вакцинацию. К примеру, в паблике Чановского района появилось сообщение: среди привившихся жителей состоится розыгрыш 11 новеньких автомобилей УАЗ. Позже это же фото с автомобилями появилось на странице в Facebook первого заместителя председателя Законодательного Собрания Новосибирской области Андрея Панферова.

— Сегодня состоялась рабочая поездка в Чановский район. Совместно с Олегом Ивановичем Иванинским поздравили медалистов Чановского района. Я желаю ребятам всегда с теплотой вспоминать школьные годы, школьных друзей и, конечно же, учителей. Сделать правильный выбор и освоить любимую и нужную профессию. Кроме того, сегодня состоялось торжественное вручение 11 автомобилей УАЗ, предназначенных для обеспечения работы администраций сельсоветов, — сообщает Андрей Панферов.

На Урале, в Екатеринбурге, за вакцинацию в мобильном пункте в ТРЦ «Гринвич» жителям выдают пригласительный билет на один из шести фильмов, которые идут в прокате. В зоопарке каждый посетитель вместе со справкой о прививке получает пригласительные на бесплатное посещение зоопарка для взрослого и ребенка. При вакцинации в мобильном пункте цирка жители старше 18 лет могут получить сертификаты на бесплатные билеты.

Компании тоже не отстают от органов власти и активно агитируют за прививки. С 15 мая у авиакомпании «Аэрофлот» стартовала акция «Мили вакцинации», которая заключается в начислении бонусных баллов пассажирам, сделавшим прививку от коронавируса. Первым 10 тысячам участников акции начисляют по 10 тысяч миль «Аэрофлот Бонус», их можно обменять на полеты. Таких бонусов может хватить, например, на полет в Сочи, Волгоград и даже Минск. Чтобы принять участие в программе, необходимо пройти оба этапа вакцинации: первый — не ранее 15 мая, второй — не позднее 31 декабря 2021 года или до окончания акции.

Список бонусов за вакцинацию постоянно расширяется.

По информации Оперативного штаба региона, на 24 июня в Новосибирской области первым компонентом вакцины привиты 399 тысяч человек, 309520 человека привиты полностью. Общее число вакцинированных от COVID-19 составляет 708520 человек. Количество привитых в день — 5290. На 23 июня Новосибирская область получила более 433 тысяч доз вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». По статистке на 24 июня, в регионе заразились коронавирусом 160 человек, умерли 5 и выздоровели 109 человек. В госпиталях Новосибирска уже развернуты 4018 коек для пациентов с коронавирусной инфекцией, дополнительный коечный фонд Минздрав региона будет вводить с учетом текущей ситуации.