Сеть кондитерских «Кузина» открывает еще два кафе

Кафе на Терешковой откроет двери гостям 25 июня. Оно станет третьим по счету заведением «Кузины» в Академгородке. Сейчас большую часть здания занимает супермаркет сети «Мария-Ра», который генерирует основной траффик, и помещение в центральной части, напротив входной группы в торговую зону, арендовала «Кузина». Получился интересный, красивый проект.

Вторая точка – Немировича-Данченко – на левом берегу Новосибирска. Ее торжественное открытие запланировано на 29-е июня.

В среднем затраты на открытие одной точки составляют порядка 5 млн рублей. Ожидаемый срок окупаемости, с учетом наложения пандемии – немногим менее 3-х лет.