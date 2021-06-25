«ВкусВилл» открылся в Новосибирске

В Новосибирске открылась первая точка продуктов здорового питания «ВкусВилл». Этот проект — коллаборация компании с новым кинотеатром «КАРО 10 Галерея». Теперь в кинобарах «КАРО» можно попробовать не только хиты от «ВкусВилл», но и вкусные новинки, которые были разработаны специально для кино: полезные снэки, орехи и сухофрукты, соки, молочные коктейли, а также десерты — всего более 60 наименований, сообщает пресс-служба компании. Магазин «ВкусВилл» каждый месяц поставляет в кинотеатр более 20 видов новых продуктов.

Совместный проект компаний успешно развивается в кинотеатрах «КАРО» в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. Как отмечает пресс-служба кинотеатров, доля здорового питания в структуре выручки кинобаров последние несколько лет устойчиво растет, в части кинотеатров «КАРО» данная коллаборация уже позволила увеличить долю healthy-сегмента до 15%.

— Как только healthy-снэки от «ВкусВилл» появились в наших кинотеатрах, они моментально набрали популярность и подтвердили актуальность тренда на здоровое питание. Мы рады заявить о появлении бренда в мультиплексе «КАРО 10 Галерея», который менее чем за месяц работы получил статус самого посещаемого кинотеатра города. Новосибирцы уже успели привыкнуть к разнообразию наших кинобаров, и мы верим, что знакомство с продуктами «ВкусВилл» заставит их возвращаться не только за новинками проката, но и за любимыми закусками, — рассказывает Ольга Проскурякова, вице-президент по управлению маркетингом, кафе и кинобарами сети кинотеатров «КАРО».

Стоит отметить, что сегмент health and wellness (правильное питание) в России набирает популярность. Она связана с изменениями в моделях потребительского поведения. Сейчас большинство потребителей стало активно следить за свои рационом и посещать спортзалы. При покупке продуктов питания люди внимательно читают состав и подсчитывают количество жиров и углеводов.

Как заявила управляющая электронной коммерцией «ВкусВилл» Лариса Романовская, опыт работы бренда в регионе, где о «ВкусВилле» до появления его в «КАРО 10 Галерея» мало кто знал, продуктивен.

— Первые недели продаж показали, что концепция «ВкусВилл» оказалась близкой и понятной новосибирцам. Мы смело идем вперед в своем развитии и рады популяризировать здоровые продукты вместе с нашими партнерами из «КАРО». Уверены, это еще один успешный шаг в освоении дальних рубежей в работе нашего направления В2В, — отмечает она.

Пока неизвестно о планах экспансии магазина здорового питания «ВкусВилл» как самостоятельного игрока на новосибирский рынок. На момент публикации материала комментарий по этой теме от пресс-службы компании корреспонденту Infopro54 получить не удалось.

«ВкусВилл» — сеть магазинов продуктов для здорового питания, торговая марка и сервис бесплатной доставки. Компания основана в 2012 году в Москве. С 2019 года открыты розничные магазины в Санкт-Петербурге, Твери, Иванове и Смоленске.