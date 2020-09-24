Виды толщиномеров и их отличия

Инструмент является незаменимым устройством для торговцев автомобилями с пробегом. Если вы планируете покупку машины, то такой агрегат также поможет вам сделать правильный выбор. В интернет-магазине Болагрка.укр представлен широкий ассортимент данного вида приспособлений от известных брендов. Вы сможете подобрать оптимальный вариант как по стоимости, так и характеристикам.

На сегодняшний день толщиномеры краски представлены производителями большим разнообразием. Купить толщиномер можно следующих типов:

механические;

магнитные;

электромагнитные;

вихретоковые;

ультразвуковые;

лазерные.

Механические толщиномеры ЛКП сегодня не пользуются большой популярностью в связи с необходимостью повреждения слоя краски при проверке.

Основным функционирующим элементом магнитных приспособлений являются встроенные магниты. Приложив устройство к поверхности, можно определить толщину нанесенной краски. Определение показателя осуществляется путем притягивания основания конструкции магнитом. В связи с тем, что современные производители практически не используют чистый металл для производства автомобилей, устройство не всегда срабатывают, так как магнит не реагирует на различные примеси.

Достаточно популярными и доступными в плане ценовой политики считаются электромагнитные толщиномеры лакокрасочных покрытий. В интернет-магазине «Болгарка» такие приспособления представлены в широком ассортименте. Вы сможете подобрать для себя идеальный вариант с необходимыми характеристиками.

Вихретоковые изделия функционируют при взаимодействии вихретоковых токов и магнитного поля. От итоговой силы их взаимодействия определяется толщина краски на поверхности конструкции.

Ультразвуковые и лазерные модели занимают лидирующие позиции на рынке данного вида продукции. Такие устройства отличаются максимальной точностью и надежностью. В каталоге интернет-магазина Болгарка.укр реально подобрать инструменты данных типов каждому желающему.

Толщиномеры лакокрасочных покрытий по разумной цене

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