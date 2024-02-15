«Вали отсюда, щенок»: тренер по борьбе врезал в ухо молодому спортсмену в Новосибирске

Скандал с участием старшего тренера спортивного клуба «Зодиак» Александром М. произошел в выходные, во время проведения открытого ковра для борцов со всего города.

Участники и зрители соревнований стали свидетелями очень неприятной сцены между наставником и молодыми спортсменами. Взрослый мужчина прямо во время спарринга начал унижать и выгонять с ковра 18-летнего Григория Ш. После потока нецензурных слов в ход пошли кулаки. Тренер, не сдержавшись, ударил по голове борца. Останавливать агрессора пришлось его коллегам.

Подробности этой истории выяснял журналист Infopro54.

Исключение

Конфликт, который в итоге закончился рукоприкладством, начался в клубе «Зодиак» где-то за неделю до открытого ковра. Свою версию происходящего нам рассказал отец пострадавшего парня Вячеслав.

― В этом клубе борьбой уже несколько лет у меня занимаются двое сыновей ― 11-летний Дементий и 14-летний Костя. Недавно на одной из тренировок тренер отлучился, перестал контролировать процесс, и младший во время спарринга случайно травмировал оппонента. Он совершил захват (болевой приём) ноги, и второй мальчик стал выходить из захвата, и произошла травма, ― вспоминает Вячеслав.

Казалось бы, что в спорте ― это обычное дело, когда ребята травмируются. Но отец пострадавшего ребенка сильно расстроился и поставил в известность об инциденте старшего тренера Александра.

― Мне начали предъявлять претензии за травму, назвали моего ребенка неадекватным и агрессивным. Не считаю, что тут полностью его вина. Мы платим деньги за тренировки и рассчитываем, что весь процесс находится под контролем наставника. Доверяем ему своих детей. Папа пострадавшего ребенка выдвинул мне и финансовые требования ― оплату приема в частной клинике, какие-то сгоревшие билеты на самолет. Я не понял, почему нас сразу сделали виноватыми. До этого никаких проблем у парней не возникало, они успешно занимались, выигрывали соревнования. А в этом случае я считаю, что сын не специально причинил травму. Если бы тренер был на месте и контролировал происходящее, то такой ситуации бы не случилось с большей вероятностью, но та злосчастная тренировка была без тренера, ― рассказывает многодетный отец.

В итоге после выяснения отношений Вячеслава пригласили в клуб и объявили, что обоих мальчишек исключают из «Зодиака», добавив, что тренировать их отказываются.

Это решение показалось достаточно странным. Во-первых, неприятный инцидент произошел с младшим сыном. Во-вторых, 14-летний Костя достаточно успешно выступал за клуб и приносил победы. В прошлом году он заслуженно стал Чемпионом России и завоевал золотую медаль на серьезных соревнованиях.

― С этой победой тоже было интересно. Во время соревнований сопровождающий тренер бросил своего воспитаника прямо во время ключевых схваток, оставив свой бейдж, ушел с арены. Парень остался на ковре без наставника. Хорошо, что с ним поехал старший брат Гриша. Он тоже много лет занимается борьбой. Гриша не растерялся и выступил в роли секунданта. В итоге в полуфинале и финале Костя выиграл и стал Чемпионом России. Да, тренеры потом с удовольствием сходили за своей грамотой к заместителю губернатора и гордились достижениями моего ребенка в том числе, ― говорит Вячеслав.

Неравный бой

Буквально на следующий день после исключения из клуба в ТРЦ «Юпитер» проходил открытый ковер, где обычно участвуют все желающие спортсмены из региона. Вход свободный для всех. Братья Гриша и Костя не хотели упускать шанс побороться с участниками из других клубов.

― Во время спаррингов, которые уже шли минут 15-20, на ковре появился Александр, и увидел Гришу. Он подошёл к нему и начал орать, чтобы тот забирал брата и немедленно уходил: «Вали отсюда, щенок». Больше, конечно, было нецензурной лексики. Григорий встал и пытался выстроить диалог, тренер не унимался и шёл на мальчишку, продолжая давлеть и оскорблять. Когда за спиной Григория возникла стена и отходить было некуда, то Александр, не сдерживая себя, залепил левой рукой в область уха удар открытой ладонью. Весовая категория тренера 100+ кг. Дальше уже вмешались очевидцы и остановили его, после чего он ретировался с ковра. Мальчишки ушли. Понятно, что все это было очень унизительно, оскорбительно и неприятно, ― рассказывает отец ребят.

Неожиданный удар от такого мощного и опытного спортсмена не остался без последствий. Уже вечером Гриша почувствовал себя плохо, пришлось обращаться в больницу. У парня диагностировали сильное сотрясение мозга и рекомендовали постельный режим. Данные о травме поступили в МВД. Уже на следующий день полицейские приняли от Гриши заявление и опросили свидетелей избиения.

Кстати, мальчишек, по словам отца, уже пригласили тренироваться в три новосибирских клуба. Теперь они выбирают себе нового наставника, с которым добьются еще больших побед.

Вторая сторона

Редакция связалась с Александром, обладателем черного пояса по джиу джитсу, которого родители обвинили в непедагогичном поведении. Мужчина сослался на сильную занятость и очень кратко прокомментировал инцидент.