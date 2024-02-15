Оперативника ОУР арестовали за вымогательство взятки в Новосибирске

Октябрьский районный суд Новосибирска избрал меру пресечения сотруднику полиции, обвиняемому в покушении на взятку и превышении должностных полномочий.
— 15 февраля судом рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ивана Качурина, старшего оперуполномоченного ОУР отдела полиции № 6 «Октябрьский» УМВД, — сообщили в пресс-службе областного Управления судебного департамента.
Домашний арест полицейского продлится как минимум до 13 апреля 2014 года.
Как сообщил Infopro54 источник в правоохранительных органах, майор полиции Качурин вместе со своим знакомым Ходжаназаром Адбуллаевым с применением насилия вымогал почти 3 миллиона рублей у торговца с Хилокского рынка Умарова Шарафджона. Умаров с заявлением обратился в Управление ФСБ.
— Сумма «премии» 2 960 000 рублей, — пояснил собеседник.
14 февраля суд избрал Абдуллаеву меру пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее редакция сообщала об аресте начальника ИВС из-за угрозы следователю по делу о пропавшей 14 лет назад школьнице в Новосибирской области.
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
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