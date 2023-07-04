Варе Русаковой с ЦПЦ требуется курсовое лечение

Варе девять лет. Она одна из тройняшек, девочки родились недоношенными. Общий вес малышек составлял около двух килограммов. Два месяца девочки провели в реанимации, после еще месяц — в отделении патологии новорожденных. В год Варе и ее сестренке Рите поставили диагноз «детский церебральный паралич».

— Мы искали специалистов, лекарства, постоянно занимались реабилитацией. Это дало результат: Варя стала держать голову, сидеть, заговорила – сначала простыми словами, а потом и целыми предложениями. Недавно начала стоять и шагать с поддержкой. Сейчас дочка на домашнем обучении, окончила первый класс. Она очень любит заниматься, с нетерпением ждет учительницу, — рассказывает мама Вари Наталья Русакова.

Сейчас девочке требуется очередная реабилитация.

— У Вари детский церебральный паралич, для формирования необходимых навыков в моторном развитии девочка нуждается в реабилитационном лечении. Цель лечения – развитие координации и равновесия, формирование навыков самостоятельного передвижения, улучшение мелкой моторики и речи ребенка, — говорит невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Оксана Жексенова.

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 226 475 рублей. Семья Риты не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Сейчас дочке нужна очередная реабилитация, оплатить ее у нашей семьи нет возможности. Мы верим, что Варя сможет самостоятельно ходить. Помогите ей, пожалуйста! — просит Наталья.

Помочь Варе можно по ссылке.