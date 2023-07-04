В одном из сел Мошковского района нет воды почти сутки

СНТ «Нефтяник» в Сокуре, Мошковский район, Новосибирской области остался без холодной воды на 23 часа. О этом сообщил один из жителей СНТ в ВКонтакте.

— Был бы колодец, или скважина во дворе — ну и ладно. Минимум 3000 человек без воды, — отмечает житель.

Напомним, что в июне в ряде населённых пунктов Новосибирской области фиксировалось отсутствие или незначительное количество воды в трубах. По данному поводу в адрес областного МинЖКХ поступило 90 обращений сельских жителей.

Также 13 июня губернатор Новосибирской области Андрея Травникова обязал глав районов провести все профилактические мероприятия по обслуживанию скважин. О возможных проблемах с водоснабжением сельских жителей именно по причине состояния скважин было известно ещё в апреле. К тому времени вышли из строя несколько скважин в сёлах Козиха и Малоирменка Ордынского района.

Отметим, что депутаты Заксобрания Новосибирской области на минувшей неделе поднимали вопрос о том, что программа «Чистая вода» нуждается в дополнительном финансировании.

Ранее редакция сообщала о том, что тарифы на воду вырастут для жителей Новосибирска.